Meslek lisesi öğretmeni "giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı" tasarladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meslek lisesi öğretmeni "giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı" tasarladı

Bursa'da meslek lisesi öğretmeni Yavuz Seçkin, görme engelliler, yaşlılar ve çocukların kullanabileceği, sosyal mesafe ihlalini algılayıp ses, ışık ve titreşimle uyaran "giyilebilir cihaz" geliştirdi.

Meslek lisesi öğretmeni
11.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:13

Bursa'da meslek lisesi öğretmeni Yavuz Seçkin, görme engelliler, yaşlılar ve çocukların kullanabileceği, sosyal mesafe ihlalini algılayıp ses, ışık ve titreşimle uyaran "giyilebilir cihaz" geliştirdi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı'nda görevli Seçkin, toplumda dezavantajlı grupların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal mesafelerini kolaylıkla ayarlayabilmesi için giysi, ayakkabı ve kemere takılabilen sistem tasarladı.

Belli bir mesafenin aşılması durumunda ses, ışık ve titreşimle algılama özelliği bulunan yazılım geliştiren Seçkin, cihazı bireysel olarak kullanılabilir hale getirdi.

Buna göre, giysilerin ön ve arkasında olmak üzere ultrasonik iki sensör kullanılan cihazda, insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgaları oluşuyor. Ses dalgaları, ayarlanan mesafedeki cisme çarpıp geldiğinde sensör aktifleşiyor.

Yavuz Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarımı oluştururken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Bu teknolojiyi kullanan yaşlılar, çocuklar, görme engellilerin sosyal mesafeyi rahatlıkla koruyabileceğini belirten Seçkin, "Cihazın üzerindeki titreşim motorları, ses ve ışıkla, sosyal mesafe 1,5 metre ihlal edildiğinde uyarı veriyor. Cihazın üzerinde şarj edilebilen bataryası var. Cihazı bataryaya taktığımızda başka bir işlem yapmadan çalışıyor. Evimde kıyafetlerimde denedim. Bu cihaz, kemer, tişört, ayakkabı gibi eşyalara da ayarlanabilir özellikte." dedi.

Seçkin, cihazın geliştirme çalışmasının ardından, gerekli prosedürlerin tamamlanarak seri üretime geçilebileceğini kaydetti.

"Ar-Ge çalışmalarıyla faydalı cihazlar geliştiriyoruz"

Okul Müdürü Oktay Güllü de Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı'nda önemli faaliyetler yürüttüklerini ve Ar-Ge çalışmalarıyla faydalı cihazlar geliştirdiklerini ifade etti.

"Sosyal mesafe ölçen cihaz"ın mesleki eğitimde üretimin öneminin anlaşılması bakımından iyi bir gelişme olduğunu vurgulayan Güllü, şöyle konuştu:

"Bursa bir sanayi şehri, burada elektrik, elektronik ve makinenin birleştiği bir alanımız var. Okullarımızın nitelikli alanlarından biri. Bu bölüme 30 öğrenci sınavla alınıyor. Alanımızda sanayideki, üretim tesislerindeki uygulamaların ve cihazların aynısı var. Mezunlarımız, piyasanın ihtiyaç duyduğu mekanik, elektrik, programlama bilgisi bulunan öğrenciler olarak kalifiye eleman oluyor. Alanımız piyasanın gelişmesi için de piyasayla iç içe çalışıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Tamer Tuna Semih Özsoy Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğretmeni "giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı" tasarladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:38:49. #1.15#
title