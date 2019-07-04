Meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim bursu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (KÜTSO MTAL) sınavla alınacak öğrencilere mesleki eğitim bursu vereceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere KÜTSO MTAL sınavla alınacak öğrencilere burs imkanı sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre yüzde 0-20'lik dilimdeki sıralamadan KÜTSO MTAL'yi tercih edecek 30 öğrenciye, 4 yıllık eğitim süresince, her eğitim ve öğretim dönemini kapsayacak şekilde 10 ay süreyle burs desteği sağlanacağını bildirdi.

Verilecek bursun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci başına aylık net 200 lira olacağını aktaran Başyiğit, gelecek yıllarda burs miktarı ve öğrenci sayılarının protokol yürütme kurulunca değerlendirilerek yeniden belirlenebileceğini duyurdu.

Başyiğit, şunları kaydetti:

"Burstan yararlanan öğrencilere organize sanayi bölgelerindeki işletmelerde staj imkan sunulacak ve mezun olduklarında istihdamlarına öncelik sağlanmasına dersek verilecek. Bursun sürekliliğinin sağlanması için öğrencinin sınıf tekrarına kalmaması, okula devam etmesi, disiplin kurallarına uyması ve herhangi bir disiplin cezası almaması gerekiyor. Burada lisans ağırlıklı bir eğitim verilecek. Aranan elaman ve aile faktörü ön plandadır."

KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin endüstri meslek liseleri ile ilgili çalışmalarının yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini ve bunların meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

Kaynak: AA