Meslek lisesi öğrencilerine Ambarlı Santrali'nde özel ders

08.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:12

Enerjinin Yıldızları Projesi ile elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş elemen ihtiyacına destek olmayı hedefleyen BEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri için EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santrali'ne gezi düzenledi.

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek adına Cengiz ve Koloğlu Holding tarafından 2018 yılında başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde eğitim alan öğrenciler 'saha' dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

Projenin İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ayağını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Yüksek Gerilim Dalı'nın yeniden hayata geçmesine destek verdiği İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 31 öğrenciye, doğalgazın elektriğe dönüşüm sürecini EÜAŞ'ın İstanbul'da bulunan Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santali'nde anlattı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, İK Direktörü Gaye Küçükkaya ve İSG Ekip Lideri Ozan Bozlak'ın katıldığı eğitim amaçlı gezide, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de hazır bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, sahada yapılan derste öğrencilerle yıllara dayanan tecrübesini paylaşırken, termik santralin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlattı. Nitelikli ara eleman tedarikinde zorlandıklarını dile getiren Murat Yiğit, "Türkiye'de bütün sektörlerin de ara eleman hususunda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Biz de bu anlamda meslek liseleri üzerinden kendi ihtiyacımız olan niteliklerde elemanları iş hayatına hazırlamayı öngören bu projeye adım attık. Bu sene birinci senemiz doldu. Birinci senenin sonunda gördüğümüz kadarıyla bu gelişim hedefler çerçevesinde gidiyor. Arkadaşlarımızın performansı bizim haklılığımızı da hedeflerimizi de gerçekleştirecek diye düşünüyoruz" dedi.

"ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR PROJE"

Enerjinin Yıldızları Projesi'nin eğitim camiasına örnek olması gereken bir proje olduğunu vurgulayan Yiğit, "Sınıf ortamındaki teorik bilgileri muhakkak sahada pekiştirmek temel olarak bütün sektörlerin ihtiyacı. Biz özellikle verdiğimiz eğitimin niteliğini, kapsamını bu tip ziyaretlerle arkadaşlarımızı iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize de eğitimleri süresince burs, staj ve nihayetinde iş imkanı sunuyoruz. Onların gelişimlerine bağlı olarak hem kendi şirket grubumuzda hem de istihdama nitelikli eleman anlamında katkı sunduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santrali, 1300 MW kapasiteye sahip. İstanbul'un elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan santralden elde edilen elektriğin bir bölümü de Trakya'nın diğer kentlerine dağıtılıyor.

Kaynak: DHA