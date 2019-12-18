: Meslek lisesi öğrencileri, okullar için temizlik ürünleri üretiyor

18.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:39

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde eğitim gören öğrenciler, ürettikleri sıvı ve köpüklü sabun, yüzey temizleyici ile çamaşır suyuyla, hem kentteki okulların ihtiyacını karşılıyor hem de mesleki deneyim kazanıyorlar.

İlçeye bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) eğitim desteğiyle okullarda daha sağlıklı temizlik ürünleri kullanılmasını sağlamak için üretimde bulunmaya karar verdi.

Bunun için kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağını öğrenen öğrenciler, daha sonra okul laboratuvarında çalışmalara başlayarak numuneler hazırladılar.

200 litrelik kazanlarda karışımları hazırlayan öğrenciler, elde ettikleri temizlik ürünlerini ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere göndererek, onların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladılar.

Öğrenciler, "Er-Kim" ismini verdikleri ürünlerin kapasitesini ilerleyeni zamanlarda artırarak daha fazla okula ulaşmayı hedefliyor.

"Meslek liselerinin üretimde lokomotif olduğunu biliyoruz"

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçlarını, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarda en çok tüketilen malzemeleri bulduklarını ve bununla ilgili çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

BAKKA'dan eğitim desteği aldıklarını belirten Zoroğlu, "Bu destekle birlikte atölyenin kurulum aşamasına başladık. En son geldiğimiz noktada 4 çeşit ürün üreterek okullarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Şimdi de kentteki diğer okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Amacımız hem çocuklarımızın ileride istihdam sağlamaları hem de okulun ihtiyacını daha güzel ürünlerle tanıtmak. En büyük hedefimiz Batı Karadeniz Bölgesi ve ülkede tek olmaya çalışmak." dedi.

Okul müdür yardımcısı Ertuğrul Önal da ilçedeki okulların temizlik ürünlerine olan ihtiyacı baz aldıklarını anlatarak, "Kozmetikte sıvı ve köpüklü sabun, temizlik malzemelerinde de kıvamlı çamaşır suyu, normal çamaşır suyu ve yüzey temizleyici ürün olarak başladık. Meslek liselerinin üretimde bir lokomotif ve ara eleman yetiştirilmesinde bir öncü olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın üretime katkı sağlaması, onları geleceğe hazırlamak ve buradan mezun olduktan sonra Türk sanayisine ara eleman yetiştirilmesinde öncülük yapmak istedik." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berkecan Hamarat ise kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ve ilerleyen süreçte daha iyi bir şekilde üretimde bulunacaklarını kaydederek, yaptıkları ürünlerin başka okulların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımları olduğunu ve bu nedenle yaptıkları işten gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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