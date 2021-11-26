MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, MATBAACILIĞI ÖĞRENİRKEN HEM KAZANIYOR HEM KAZANDIRIYORLAR

BURSA (Habermetre) - Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin matbaa teknolojisi alanında üretime katkıda bulunan öğrenciler, hem bilgilerini pratiğe döküyor hem de harçlıklarını çıkarıyorlar.

Kentte matbaa alanında eğitim veren tek kurum, bu bölümde 30 yıldır sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiriyor. Son teknoloji cihazlarla üretimin sürdüğü okulda özellikle Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrak, broşür ve afiş gibi ihtiyaçları karşılanıyor, eğitim kurumları için karneler basılıyor. Lise çağında ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan alandaki 168 öğrenciye aylık ödeme de yapılıyor.

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1946'da açılan lisenin bilişim teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, matbaa teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanlarında eğitim veriliyor. Üretim ve istihdam odaklı eğitim anlayışıyla hizmet veren okul, alanında tecrübeli öğretmenlerin verdiği eğitimler sonrasında öğrenciler üretim yapabilen, mesleğinde başarılı birer teknik eleman konumuna geliyor.

Öğrencilerin hem öğrenirken hem de harçlıklarını çıkardıkları okulda Kovid-19 sürecinde üretime ara vermeden devam ediyor. Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrakını, broşürlerini ve afişlerini okul üretiyor.

Bu yıl şu ana kadar satılan ürünlerden dolayı ciro 2 milyon liraya ulaştı. Öğrencilerin üretime katkılarından dolayı ekonomik kazançları da mevcut, aylık geliri 2 bin lirayı bulan öğrenciler var.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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