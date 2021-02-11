Meslek lisesi öğrencileri köy okulları için seferber oldu

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Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarını, kitaplık, sıra ve masalarını onararak yüz yüze eğitime hazırlıyor.

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri, köy okullarını, kitaplık, sıra ve masalarını onararak yüz yüze eğitime hazırlıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 15 Şubat'ta tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlanacak köy okullarındaki malzemeleri yenilemek için harekete geçti.

Hayata geçirilen "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor Projesi" kapsamında bir araya gelen 7 gönüllü öğrenci, kendilerine iletilen talepler doğrultusunda çalışma yürütecekleri okulları belirledi.

Malzemeleriyle köy okullarının yolunu tutan öğrenciler, iş önlüklerini giyerek, köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim görmesini sağlamak için hummalı çalışma yapıyor.

Okulların eskiyen ve yıpranan kitaplık, sıra ve masalarını onaran, ihtiyaç halinde yenilerini yapan gençler, öğrencilerin daha konforlu şekilde eğitim öğretim görmesine katkı sunuyor.

15 Şubat'a kadar çalışmayı sürdürecek gençlerin bir durakları da Elazığ merkeze bağlı Şahinkaya köyündeki Şahinkaya İlkokulu oldu.

"Şu ana kadar 12 köy okulunun ihtiyaçlarını karşıladık"

Okuldaki çalışmaya katılan öğrencilerden Eda Nur Dağgez, AA muhabirine, öğretmenlerinin desteğiyle başlattıkları proje ile köy köy gezerek okulların masa, sıra ve kitaplıklarını onardıklarını söyledi.

Dağgez, okulda aldıkları eğitimlerle onarım yaptıklarını ifade ederek, "Aldığımız eğitimleri yaptığımız projelerle pekiştiriyoruz. Devletimiz sağ olsun gereken her şeyi yapıyor. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Köy okullarındaki eksikleri tamamlamaya çalıştıklarını belirten Dağgez, irtibata geçtikleri okul yöneticilerinin ilettiği eksiklere göre malzeme hazırladıklarını aktardı.

Dağgez, gereken bazı çalışmaları da okulun atölyesinde yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Köy okulları için sıra ve masaları çocuklara uygun şekilde yapıyoruz. Ölçüm ve çizimin ardından kesimini yapıyoruz. Daha sonra cilalayıp, montajını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 12 köy okulunun ihtiyaçlarını karşıladık. Bu proje bizi mutlu ediyor. Köy çocuklarının hayatına dokunuyoruz. Güzel işler başardık. Buna inanıyorum."

Dağgez, çalışma yürüttükleri köylerde kendileriyle gurur duyulduğunu belirterek, el birliği ile güzel işler başardıklarını kaydetti.

"Bu projelerle kendimizi geliştiriyoruz"

Yunus Emre Tan da salgından dolayı boş geçen vakitlerini bu şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Tan, "Bu sayede okulları eğitime hazırlamış olduk. Öğrencileri mutlu ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu projelerle kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Muhammet Koçpınar ise çocukları mutlu etmek istediklerini anlatarak, onların yüzündeki bir tebessümün kendilerine yettiğini aktardı.

Koçpınar, "Burada hem kendimi geliştiriyorum hem de köy okullarındaki çocukları mutlu ediyorum. Çocuklar için sağlam sıralar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahinkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mesut Demir lise öğrencilerinin okullarında gerçekleştirdiği çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Demir, meslek lisesi öğrencilerinin köy okullarının bakımı için böyle bir görev üstlendiğini öğrendiklerinde, onlarla irtibata geçip, eskiyen sıra ve masaların bakımının yapılmasını istediklerini belirterek, "Okulumuza verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü inşallah okullarımız açılacak. Bu nedenle yerinde bir yardım oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk