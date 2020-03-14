Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti - Haber
Anadolu Lisesi, Selçuklu, Türkiye, Güncel

Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, kendi ürettikleri dezenfektanla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkı sağladı.

14.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:24
Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, kendi ürettikleri dezenfektanla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkı sağladı.

Türkiye'de, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kesim, Kovid-19'dan korunmak için dezenfeksiyon çalışmalarına ve önlemlere ağırlık verdi.

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kapsamda Türkiye'de de görülen Kovid-19'a karşı Kimya Teknolojisi Alanı'ndaki öğretmen ve öğrencilerinin çabasıyla dezenfektan üretti.

Kovid-19'a karşı 90 öğrencisi ve 9 öğretmeniyle dezenfektan üretimine katkı sağlayan lise, bu üretimi günde yaklaşık 10 tona kadar çıkarabiliyor.

Kimya Öğretmeni Ali Eltaş, Kovid-19 salgınına karşı öğretmenler ve öğrencilerin dezenfektan üretiminde ekip çalışmasının güzel bir örneğini sergilediğini dile getirdi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının, salgın konusunda yapılması gerekenlerin başında geldiğini vurgulayan Eltaş, şunları kaydetti:

"Kimya bölümümüzde bulunan 9 öğretmenimiz ve öğrencilerimizle bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımız neticesinde uygun hazırlıkları yaparak, ülkemizdeki grip ve Kovid-19 salgınına karşı hazırladığımız akıllı moleküller içeren solüsyonla okullarda ve istenilen yerlerde ilaçlama çalışmalarına başladık. Gündüz dezenfektan üretimlerimizi yapıyoruz, sonra uygun olan okullarda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize bu uygulamayı gösteriyoruz, gereken uyarıları yaptıktan sonra işlemlerimiz bitmiş oluyor. İsteğe göre bazı okullara sadece ham maddeyi veriyoruz, ilaçlama işlemini onlar kendileri bizim tavsiye ettiğimiz yöntemlerle gerçekleştiriyor."

Eltaş, üretilen dezenfektanın, kapalı alanda uygulandıktan sonra yaklaşık 7 saat beklenmesi ve daha sonra ortamın bir saat havalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dezenfektanın çamaşır suyu kökenli olmadığını belirten Eltaş, "Ürettiğimiz ürüne Konya ve ilçelerinden yoğun talep var. Bu da iyi bir ürün ortaya çıkardığımızın göstergesidir. Korkuyla virüsün önüne geçemeyiz, burada yapılması gereken en önemli şey tedbir almaktır." dedi.

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy ise Kovid-19 salgınına karşı ürettikleri dezenfektasyon maddesi işinde acemilik yaşamadıklarını vurguladı.

"Panik olma tedbir al"

Meslek liselerinin her alanda değerli işler yaptığına dikkati çeken Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla bütün devlet ve özel okulların ilaçlanması, dezenfektan ürününün sağlanması konusunda çalışmalar başlattık. Kimya Teknolojisi Alanı olarak 5-6 yıldır zaten temizlik maddeleri üretiminde uzman bir kadroyla çalışma yapıyoruz. Bu dezenfekte işinin okulumuz tarafından yapılması bizim için nokta atışı oldu, işin açığı acemilik çekmedik. Ürettiğimiz maddelerin canlıların sağlığına zararı yok. Türkiye'de bu kapasitedeki okullar arasında üçüncü sırada yer alıyoruz. Meslek liseleri gençlerimiz ve ülkemiz için gerçekten önemli bir değer. Türkiye çapında böyle faydalı bir iş yapmak bizlere gurur veriyor. Çocuklarımızın uygulama esnasında gözlerindeki o ışık beni çok mutlu ediyor. Virüse karşı sloganımız da 'panik olma tedbir al.' Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza, verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Üretimde çalışan kimya bölümü öğrencilerinden Zehra Bulan da okulunun yaptığı çalışmadan çok memnun olduğunu ve bu tür bir çalışmanın içinde yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Hande Soral Burcu Kıratlı
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:07:52. #1.15#