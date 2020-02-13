Meslek lisesi öğrencileri, engellilere rehabilitasyon masası hediye etti
Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.
Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelliler için rehabilitasyon masası hazırladı.
Öğrenciler öğretmenleri gözetiminde hazırladıkları rehabilitasyon masasını Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim etti.
Merkeze getirilen rehabilitasyon masasında engellilere fizik tedavi hizmeti verilmeye başlandı.
Merkezin müdürü Yalçın Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluklarının örnek olması gerektiğini söyledi.
Merkezlerinde 43 engelliye hizmet verildiğini anlatan Sağlam, öğrenciler tarafından hazırlanan rehabilitasyon masasında engellileri tedavi etmeye başladıklarını dile getirdi.