Meslek lisesi öğrencileri "en tatlı" mesleği öğreniyor

SİVAS (AA) - Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesinde, geleceğin çikolata ustaları yetiştiriliyor.

Lise bünyesindeki Sultan Şehir Uygulama Oteli'nin zemin katında Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle çikolata üretim atölyesi kuruldu. Atölyede 2020 yılında marka tescili alınarak kısıtlı imkanlarla üretimine başlanan "Çikolis" markalı çikolataların seri üretimi yapılıyor.

Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitim de aldığı atölyede üretilen ürünler, okul bünyesinde hizmet veren Sultan Şehir Uygulama Oteli'nde ve sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.

Öğrenciler, döner sermayeden aylık 1500 ile 2 bin lira arasında gelir elde ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönelik çalışmalarının çok önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Özellikle patent alma, tescil, ticarileştirme ve arz noktasında Sivas'ta birçok lisede çalışmaların devam ettiğini belirten Aslan, bunun ilkinin "Çikolis" markasıyla hayata geçirildiğini aktardı.

"Markamıza ve tadına güveniyoruz"

Aslan, öğrencilerin bu süreçte meslek öğrendiğini ve okurken para kazandığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz okul bittikten sonra kendi zanaatlarıyla ve bilgi birikimleriyle ilgili alanlarda bunu ticarileştirip piyasaya veya ülkemize katkı sunacak. Öğrencilerimiz adeta altın bir bilezik sahibi olmuş olacak." dedi.

"Çikolis" markasının tanıtım faaliyetlerinin ve piyasaya girmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Aslan, "Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmalar yapıldı. Bu anlamda sayın Valimize de öncülüğünden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm resmi kurumlarımızda artık 'Çikolis' çikolatamız ağızları tatlandıracak. Sosyal medya üzerinden satışımız var ve pazarlama noktasında çalışmalar devam ediyor. İnanıyorum ki kısa bir zaman dilimi içerisinde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılacaktır. Markamıza güveniyoruz, tadına daha çok güveniyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Salih Delice ise müfredatta yer alan çikolata yapımını tescilli şekilde üretime soktukları ve seri üretime başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Atölyelerinde çikolatanın her türlü çeşidinin üretiminin yapıldığını anlatan Delice, bunların yanı sıra ekşi mayalı madımaklı ekmeğin de patentini aldıklarını aktardı.

"Markalı çikolata üretimi yapan ilk ve tek liseyiz"

Sivas'ta bu işin eğitimini almış öğrencilerin sadece okullarından yetişeceğini vurgulayan Delice, şöyle devam etti:

"Türkiye'de markalı çikolata üretimi yapan ilk ve tek liseyiz. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizden 'alanımda çalışmak istiyorum' diyenlerden işsiz kalan öğrencimiz yok, diyebilirim. Ülkemizin kalkınması ve üretimin artmasının yolu buradan geçiyor. Yetişmiş ara eleman demiyoruz artık, aranan eleman bulmak için sanayicimiz sürekli meslek liselerinin kapısını çalıyor. İnşallah aranan elemanları yetiştireceğiz, sanayiye ve ticarete bu katkıyı sağlayacağız."

"Sipariş ve üretim arttıkça öğrenci sayımız değişecektir"

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık da öğrencilerin okul saatlerinin dışında üretim yaptıklarını söyledi.

Çikolatanın kullanım ömrünün uzatılmasından paketlenmesine kadar her türlü bilgiyi öğrettiklerini belirten Mıdık, "Şu an çikolata atölyemizde 10 öğrencimiz var ama sipariş ve üretim arttıkça bu sayı değişecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Buse Yıldırım ise bir meslek sahibi olarak mezun olacağı için çok mutlu olduğuna değinerek, "Kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim bir meslek öğrendim. Kendimle gurur duyuyorum, bu işi yaptığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Allah nasip ederse kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum." dedi.

Gülbeyaz Çifci de aranan eleman yetiştirilen bir okulda okuduğu için gurur duyduğunu aktararak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.