Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK - Haber
Zonguldak, Kilimli, Güncel

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde virüslere ve bakterilere karşı antibakteriyel özelliği artırılmış 2 yeni temizlik ürünü üreten meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkı sağlamaya çalışıyor.

17.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:57
Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde virüslere ve bakterilere karşı antibakteriyel özelliği artırılmış 2 yeni temizlik ürünü üreten meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkı sağlamaya çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem kendi hem de bulundukları illerin ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de arttırıyor.

Bu kapsamda Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan 48 öğrenci, okul laboratuvarında imal ettikleri konsantre ve sulandırılmış hazır hale getirilmiş hipoklorit bazlı solüsyonu kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gelen talep doğrultusunda Düzce ve Karabük'e gönderiyor.

"Er-Kim" ismini verdikleri ürünü 30 tona çıkarmayı hedefleyen lise, dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

"İlin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz"

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçları değerlendirerek, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sabun ve bulaşık deterjanı üretimine başladıklarını söyledi.

Bakanlığın belirlediği okullardan biri de kendi okulları olduğunu dikkati çeken Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Dezenfekten ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantire ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini ilaç olarak biz yapacağız. Ortalama günlük 2-2,5 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde, 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz."

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da alan şefi ve 48 öğrenciyle temizlik malzemelerinin üretimini yaptıklarını belirterek, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Şu anda 3 ilimize bu dezenfektasyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. Önümüzdeki günlerden itibaren onlara da sevk etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Önal, okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin özel veli izniyle çağırdıklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Aleyna Özdilek ise ilk olarak saf suyu doldurduklarını, belli bir miktarda hipoklorit asit koyduklarını ve çözeltiyi karıştırdıklarını kaydederek, daha sonra doldurma işlemini yaptıklarını, kapakladıklarını ve etiketleme işlemiyle ürünü hazırladıklarını anlattı.

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sinan Akçıl Özge Ulusoy Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas Radamel Falcao Henry Onyekuru
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde - ZONGULDAK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:27:58. #1.14#