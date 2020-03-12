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Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde

Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde de Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hijyen solüsyon üretimi gerçekleştiriyor.

12.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:10
Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde

MURAT ASİL/FİKRET KAVĞALI - Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde de Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hijyen solüsyon üretimi gerçekleştiriyor.

Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi bölümünde üretimi yapılan iç mekan ve el dezenfektanı talebinde koronavirüse karşı tedbirlerden dolayı artış yaşanırken, okul gelen talepleri karşılayabilmek adına bugünden itibaren 3 vardiya üretime geçme kararı aldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında kimya teknolojisi olmak üzere dört bölüm bulunduğunu, kimya bölümünde hem iç mekan dezenfektan hem de el dezenfektanı olamak üzere iki maddeyi ürettiklerini söyledi.

Türkiye genelinde bu üretimi yapabilecek 28 okuldan biri olduklarını belirten Karabulut, "Yüzde 5 klor içerikli el dezenfektanı ve etil alkol veya izopropil alkol bazlı el dezenfektanlarını üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Son günlerde talep yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"7 ilden il mili eğitim müdürlükleri arayarak yoğun bir şeklide hazır solüsyon, yüzde 5 klor içerikli ortam dezenfektanı istedi. Kayseri 70 ton, Aksaray 30 ton, Yozgat 50 ton, Karaman 30 ton gibi rakamlarla yaklaşık 400 tona yakın yüzde 5 klor içerikli dezenfektan talepleri var. Ülkemizde bir kişide koronavirüs görülmesiyle gece itibariyle milli eğitim müdürlükleri yoğun talepte bulundu. Biz de bu talebi karşılamak için 3 vardiya öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle çalışıp ülkemizin bu ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Talebi karşılayabiliriz diye düşünüyoruz. Planlı çalıştığımız zaman ilk parti ilaçlamayı yaptırırsak sonrası için önümüzde 8 hafta gibi bir süre var. 8 haftada çok büyük meblağda üretim yapabiliriz. Önceliğimiz milli eğitim müdürlükleri, okullarımız, sonra kamu dışında kalan yerlere malzeme kalırsa vermeyi düşünüyoruz."

Ortam dezenfektanını uygulayacak kişilerin gerekli tedbirleri almaları gerektiğine dikkati çeken Karabulut, "Bu görevliler tulum giymeli, maske takmalı, eldiven giyip pompalarla bütün öğrenci sıralarına, pencerelere, yerleri, tavanlara yani her tarafa bu solüsyon sıkacak. Bu uygulama öğrencinin olmadığı zaman 17.00'den sonra yapılmalı. Sabaha zaten insanlara olan etkisi biter ama ortamda bulunan bütün virüsler ölür. 8 hafta sonra aynı şekilde bir kez daha uyguladığınız zaman hijyen sağlanmış olur." diye konuştu.

Adana

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri de bir ay önce başladıkları üretimle Türkiye genelindeki okulların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler, hijyen solüsyonu üretimi için aralıksız çalışırken, okulda günlük ortalama 6 ton ortam temizliğinde kullanılmak üzere dezenfektan imal ediliyor. Birçok ilin okullarına dezenfektan gönderen lisenin öğrencileri yoğun talebi karşılamaya çalışıyor. Öğrenciler tarafından üretilerek okullara gönderilen hijyen solüsyonu, sınıf, tuvalet, depo ve bahçe gibi alanlarda ortam temizliği için kullanılıyor.

Okulun Müdürü Salih Bilen, dünyada koronavirüs tehlikesinin başlamasının ardından okullarında dezenfektan üretimine başladıklarını söyledi.

Okulları daha hijyenik ve güvenli hale getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Bilen, "Bakanlıklarımızın göndermiş olduğu bir formül çerçevesinde üretimlerimize daha önce başlamıştık. Bu olaydan sonrada tam kapasite çalışmaya başladık." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yoğun talepler olduğunu dile getiren Bilen, öğretmen ve öğrencilerle birlikte atölyede fabrika gibi çalıştıklarını aktardı.

"Ceyhan ilçesinde bulunan tüm okullara dezenfekte gönderdik. Adana'nın birçok okullarına ulaştırdık üretimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor." diyen Bilen, şunları kaydetti:

"Adana ve civar illerdeki taleplere yetişemiyoruz. Şu an itibarıyla tam kapasite çalışıyoruz. Günlük 6 ton civarı üretim yapıyoruz. Bunun iki katını da üretsek ancak yetişeceğiz görünüyor, çünkü yetişemiyoruz. Okullardan çok yoğun bir şekilde talep var. Adana dışında civar iller ve Aksaray, Niğde, Bitlis ile Hakkari gibi illerden de talepler var."


Bölgedeki okulların temizliği için dezenfektan üretimine aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Bilen, "Alanımızda 10 öğretmen ve 260 öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu üretimlerden döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerde öğretmen, öğrenci ve okulumuza belli miktarda kar payları kalıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim alıyorlar hemde aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Derslerimizi aksatmadan hızlı bir şekilde üretimlerimizi yapıyoruz." değerlendirmede bulundu.

11. sınıf öğrencilerinde Hüseyin Kısa, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla üretimlerimize devam ediyoruz. Üretimi güzel bir şekilde öğreniyoruz ve öğretmenlerimiz bizlere yardımcı oluyor. Günlük 6 ton üretim yapıyoruz. Baya bir okula üretim yapmaktayız. Adana dışındaki illerde üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten öğrencilerden Deniz Şen de öğretmenlerinin yardımıyla büyük bir çabayla üretim yaptıklarını ve aynı zamanda eğitimlerini geliştirdiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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