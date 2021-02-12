"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi", eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanmaya başlanacak

"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleriyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yeniden uygulanmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerle 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan projenin tekrar uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, projeyle, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığı, ihtiyaç sahiplerine de yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Proje kapsamında, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2 bin 238 okuldan 18 bin 372 öğretmen ve 61 bin 318 öğrenci ile 20 bin 285 evin ziyaret edildiği, 68 bin 755 ihtiyaç sahibine yardım götürüldüğü ifade edildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında da 13 bin 790 ev ziyareti yapılarak, 53 bin 886 ihtiyaç sahibine yardım götürüldüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 41 bin 81 ihtiyaç sahibine yardım götürüldüğü kaydedildi.

Projenin yeniden uygulamaya alınmasıyla mesleki eğitimi tanıtma, yönlendirme ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlanacağı belirtilen açıklamada, projeyle ilgili dokümanlara "http://mtegm.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/icerik/2601" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş