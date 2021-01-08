Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti

08.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:32
Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti

Kırıkkale'de Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti.

Kırıkkale'de Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti.

Okul Müdürü Kadir Temizgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan mezun olan öğrencilerin birer usta öğretici ve kalifiye eleman olarak hayata atılabileceklerini söyledi.

Okul olarak sıvı sabun ve kolonya üretimi kapsamında yola çıktıklarını ancak pandemi şartlarının ortaya çıkmasıyla vatandaşların ihtiyacı olan ürün yelpazesini artırdıklarını anlatan Temizgül, şöyle konuştu:

"Yıl sonu itibarıyla kolonya, sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, çamaşır suyu, kireç çözücü, elde yıkama bulaşık deterjanı, klor bazlı mekan dezenfektanı ve alkol bazlı el dezenfektanı üreterek 8 çeşit ürüne çıktık. Kurduğumuz atölyenin günlük kapasitesi 8 ton. Sipariş olduğu takdirde bir günde ürünleri yetiştirebilme özelliğine sahibiz. Üretim işlerinde kimya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz görev almaktalar. Bu atölyenin kurulumu hem öğrencilerimizi okula bağladı hem de işi öğrenmelerini ve döner sermayeden para kazanmalarını sağladı."

Temizgül, bütün öğrencilerin dönüşümlü olarak atölyeye geldiğini ve mezun olduklarında hem kendi işletmelerini kurabileceklerini hem de okulda usta öğretici olarak çalışabileceklerini dile getirdi.

Bu yıl ürün çeşidini 12'ye çıkarmayı planladıklarını aktaran Temizgül, 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi ürettiklerini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tüm okulların dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.???????

?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Prens Harry Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğrencileri 2020 yılında 100 ton temizlik malzemesi üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:59:59. #1.15#
title