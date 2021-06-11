Meslek Lisesi Öğrencileri 12. Sınıfta "Akademik Paket" Modeliyle Kariyerini Belirleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meslek Lisesi Öğrencileri 12. Sınıfta "Akademik Paket" Modeliyle Kariyerini Belirleyecek

Meslek Lisesi Öğrencileri 12. Sınıfta 'Akademik Paket' Modeliyle Kariyerini Belirleyecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan model kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Anadolu meslek programında öğrenim gören öğrencilerin, 12. sınıfa geldiğinde işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmesine veya kendilerine uygun yoğun akademik derslerin alınabilmesine imkan sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan model kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Anadolu meslek programında öğrenim gören öğrencilerin, 12. sınıfa geldiğinde işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmesine veya kendilerine uygun yoğun akademik derslerin alınabilmesine imkan sunulacak.

Bakanlık, mesleki eğitimi güçlendirmek için birçok farklı programı uygulamaya koymanın ve öğrenci sayısını artırmanın yanı sıra mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencinin yoğun beceri eğitimi alabilmesine de olanak sağlıyor.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modeli uygulamasını hayata geçiren Bakanlık, Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfa geldiğinde işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmesi ya da kendilerine uygun akademik alanı seçerek yoğun akademik eğitim alabilmesi imkanı sunacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 12. sınıfa gelen öğrencilere "Akademik Paket" modeliyle iki yeni seçenek sunulacağını bildirdi.

Anadolu meslek programında 12. sınıfa devam eden yaklaşık 250 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Özer, "Mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavla yerleşen Anadolu teknik programı öğrencilerimizin tamamı 12. sınıfta bu akademik paketten faydalanacak. Bu öğrencilerimizden eğitim aldığı meslek alanında yükseköğrenimine devam etmek isteyenler, haftanın 5 günü akademik dersler görecek. " diye konuştu.

"Haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar"

Özer, kademeli olarak uygulamaya konulan modelin önemine değinerek şu bilgileri paylaştı: "Anadolu meslek programı öğrencilerine ya işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmeleri ya da kendileri için hazırlanmış 4 akademik eğitim modelinden birini seçerek haftada 5 gün akademik eğitim alabilme imkanı sunulacak. Öğrencilerin bu eğitim modelinden yararlanabilmeleri için 9, 10 ve 11. sınıftaki akademik ders ortalamasının 70 puan üzerinde olması ve 11. veya 12. sınıfın sonunda 40 gün stajlarını tamamlaması gerekiyor. Okula geldikleri 5 gün boyunca haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar. Stajlarını ise 11 ya da 12. sınıfın yaz döneminde yapabilecekler. Bunun yanı sıra öğrencilerimize ücretsiz dağıtılan ders kitapları akademik paket içeriğine uygun hazırlanacak. "

Öğrenciler, akademik programla ilgili detaylı bilgiye en yakın meslek lisesinden ve "http://meslek. eba. gov. tr" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meslek Lisesi Öğrencileri 12. Sınıfta "Akademik Paket" Modeliyle Kariyerini Belirleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 18:05:34. #1.14#

title