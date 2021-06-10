Meslek lisesi öğrencileri 12. sınıfta "Akademik Paket" modeliyle kariyerini belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modelini hayata geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin 12. sınıfa geldiğinde kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modelini hayata geçiriyor.

MEB, mesleki eğitimi güçlendirmek için birçok farklı programı uygulamaya koymanın ve öğrenci sayısını artırmanın yanı sıra mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencinin yoğun beceri eğitimi alabilmesine de olanak sağlıyor.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Akademik Paket" modeli uygulamasını hayata geçiren Bakanlık, Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfa geldiğinde işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmesi ya da kendilerine uygun akademik alanı seçerek yoğun akademik eğitim alabilmesi imkanı sunacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 12. sınıfa gelen öğrencilere "Akademik Paket" modeliyle iki yeni seçenek sunulacağını bildirdi.

Anadolu meslek programında 12. sınıfa devam eden yaklaşık 250 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Özer, "Mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavla yerleşen Anadolu teknik programı öğrencilerimizin tamamı 12. sınıfta bu akademik paketten faydalanacak. Bu öğrencilerimizden eğitim aldığı meslek alanında yükseköğrenimine devam etmek isteyenler, haftanın 5 günü akademik dersler görecek." diye konuştu.

"Haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar"

Özer, kademeli olarak uygulamaya konulan modelin önemine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Anadolu meslek programı öğrencilerine ya işletmelerdeki beceri eğitimine devam edebilmeleri ya da kendileri için hazırlanmış 4 akademik eğitim modelinden birini seçerek haftada 5 gün akademik eğitim alabilme imkanı sunulacak. Öğrencilerin bu eğitim modelinden yararlanabilmeleri için 9, 10 ve 11. sınıftaki akademik ders ortalamasının 70 puan üzerinde olması ve 11. veya 12. sınıfın sonunda 40 gün stajlarını tamamlaması gerekiyor. Okula geldikleri 5 gün boyunca haftada 31 saat akademik eğitim alacaklar. Stajlarını ise 11. ya da 12. sınıfın yaz döneminde yapabilecekler. Bunun yanı sıra öğrencilerimize ücretsiz dağıtılan ders kitapları akademik paket içeriğine uygun hazırlanacak."

Bakan Yardımcısı Özer, öğrencilerin akademik programla ilgili detaylı bilgiye en yakın meslek lisesinden ve "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin