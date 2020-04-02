Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti
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Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Antalya, Güncel

Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti

ANTALYA'da Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastalar için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti.

02.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:55
Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti

ANTALYA'da Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastalar için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti. Cihaz, sipariş verilmesi halinde günde 4- 5 adet üretilebilecek.

Tüm dünyada ölümlere yol açan koronavirüs salgınında ağır vakalarda, solunum sıkıntısı görülüyor. Akciğerlere büyük oranda hasar veren virüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında solunum cihazları geliyor. Özellikle hastane dışında tedavisi devam edecek olan KOAH, astım gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar evde solunum cihazıyla sürekli oksijen takviyesi alıyor.

Piyasada 5 bin liraya satılan ve ithal edilen solunum cihazları ise hem tedarik sıkıntısı, hem de fiyatları açısından hastalara zorluk yaşatıyor. Antalya'daki Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idarecileri, yerli malı solunum cihazı üretmek için çalışmalara başladı. Yerli malı bir hava kompresörü satın alan öğretmenler, bu kompresörü bir dizi filtre ve yazılımla destekleyerek solonum cihazını üretmeyi başardı.FONKSİYONEL YÖNLERİ MEVCUTYerli tasarım solunum cihazındaki kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayırıyor. Oksijeni depolayan cihaz çalıştırıldığı sürece oksijen veriyor. Kompresör motoru dışında cihazın yazılımına kadar tamamı yerli üretilirken piyasadaki benzer solunum cihazlarından farklı fonksiyonel yönleri de mevcut. Solunum cihazı uzaktan kontrol edilebilirken, hastanın solunum ve nabzını ölçebiliyor, yüzde 80'nin üzerinde oksijen sağlıyor.GÜNDE 4-5 ADET ÜRETEBİLİRİZBahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Duran, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bu zorlu süreçte maske, dezenfektan gibi medikal ürünleri üreterek üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adet ürettikleri cihazı talep olması halinde günde 4- 5 adet üretebileceklerini belirten Müdür Duran, "Herhangi bir talep olması halinde seri üretime geçebiliriz. Hastane ve evde bireysel olarak kullanılabilecek. Yazılım ve elektronik kart bize ait, tamamen yerlidir" dedi.EVDE OKSİJEN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Cihazın üretiminde görev alan öğretmenlerden Biyomedikal Mühendisi Yasin Çolakerol ise havada normal şartlarda bulunan yüzde 20'lik oksijenin bu cihazla yüzde 80'lere çıkarıldığını ifade etti. Piyasada bu cihazın benzerlerinin olduğunu, ancak yerli olmadığını da anlatan Çolakerol, "Biz kendimiz yaptık ve başardık. Elektronik devre kartı ve yazılımı bize ait. Cihaz yerlidir. Koronavirüste hastalarda solunum yetmezliği oluyor. Bol oksijene ihtiyacı var bu hastaların. O aşamada tedavi evde devam edecekse oksijen ihtiyacını bu cihaz karşılıyor. Maliyet olarak da daha uyguna, yarı fiyatına mal ettik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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