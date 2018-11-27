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“Meslek lisesi hepimizin meselesi”

Mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve gençleri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlayan BOSİAD, 2019 yılı başında gerçekleştireceği organizasyon için Vali Yakup Canbolat'tan destek istedi.

“Meslek lisesi hepimizin meselesi”

Mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve gençleri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlayan BOSİAD, 2019 yılı başında gerçekleştireceği organizasyon için Vali Yakup Canbolat'tan destek istedi.

Kaynak: Dunya.com

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