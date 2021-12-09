Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen PCR yerine "hızlı antijen kiti" uygulaması için Sağlık Bakanlığından onay beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulu Kütüphanesi açılışına katılan Özer, AA muhabirinin sorusu üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde yaklaşık 2 ay önce Kovid-19'a yönelik PCR testi yerine "hızlı antijen kiti" ürettiklerini belirtti.

Kitin onayı için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getiren Özer, "Onaylandığında okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile ilgili PCR zorunluluğunu ortadan kaldırıp çok rahat bir şekilde tükürük üzerinde 15 dakikada netice veren bir süreci başlatmış olacağız." diye konuştu.

Kitin kullanımı ile özellikle PCR testi yaptırmak istemeyen ya da sıkıntı yaşayan öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurgulayan Özer, "Müthiş bir avantaj olacak. Çocuklarımızın burnuna herhangi bir aparat sokmadan tükürüğü üzerinden 15 dakikada neticelenecek bir tarama yapılma imkanı olacak." dedi.

Özer, bu sayede okullarda vaka yayılmalarının da önüne geçileceğini vurguladı.

Okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatan Özer, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki güvenliğin daha güçlü olacağını ifade etti.

İlk olarak okul öncesi eğitimde başlayacak

Onaylandıktan sonra uygulamanın ilk etapta okul öncesi eğitimdeki çocuklara yapılacağını dile getiren Özer, "Süreç başarılı bir şekilde sonuçlandığında okul öncesi eğitimdeki çocuklarımızda maskeyi yavaş yavaş tedrici bir şekilde kaldırma denemeleri için pilot uygulamalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 yaş altındaki çocuklar için maskeyi zorunlu tutmadığını ifade eden Özer, antijen kiti ile ilgili pilot uygulamaların sonuçlarına göre 3-4 yaşındaki çocuklarda maske kullanımını kaldırabileceklerini kaydetti.

Uygulamanın Sağlık Bakanlığından gelecek onaya göre başlayacağını belirten Özer, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı antijen kiti uygulamasına onay vermediği müddetçe bizim bunu okullarda, insan üzerinde denememiz mümkün değil. Onay geldiği takdirde pilot bölgelerde, mümkün olduğu kadar fiziki altyapının, rehber öğretmenlerin, süreçleri takip edecek elemanlarımızın, insan kaynağının sıkıntılı olmadığı, rahat uygulayabileceğimiz yerlerde başlatacağız. Başarılı oldukça yaygınlaştıracağız."

Bakan Özer, 2022 yılı içinde Kovid-19'un tamamen gündemden çıkacağına, normal bir vaka olarak görülmeye başlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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