Meslek liselilerin sunumları katılımcıları etkiledi
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Meslek liselilerin sunumları katılımcıları etkiledi

Meslek liselilerin sunumları katılımcıları etkiledi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Girişimci Adımlar Yetkin Eller-GAYE" programı kapsamındaki Etkili Sunum Teknikleri Yarışmasında Bursa'da dereceye girenler belli oldu.

19.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:21

Meslek liselilerin sunumları katılımcıları etkiledi

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Girişimci Adımlar Yetkin Eller-GAYE" programı kapsamındaki Etkili Sunum Teknikleri Yarışmasında Bursa'da dereceye girenler belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Etkili Sunum Teknikleri Yarışmasına katılan 79 öğrenciden finale kalan 5 (beş) meslek liseli öğrenci Bursa'da jüri karşısına çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki finalin jüri üyeliklerini BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Salih Çepni, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Coşkunöz Eğitim Vakfı İktisadi İşletme Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu,BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş yaptı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa'dan 79 meslek liseli öğrencinin programa dahil olduğunu belirtti. Her işin doğasında bir derecelendirme, seçme sürecinin bulunduğunu söyleyen Gerim, "Fakat bizim için programa katılan bütün öğrenci kardeşlerimiz kıymetli. Bu vesile ile programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile güzel bir iletişim içinde olduklarını vurgulayan Gerim, birçok eğitim programının hayata geçirildiğini anlattı. Gerim, "Amacımız biraz daha işe heyecan katmaktı. Aslında hepimizin hedefi bir, ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine hızlı bir şekilde çıkması. Bunun için üretmek gerekiyor. Üretmek için de el becerileri zihin becerileri kadar önemli. Bir proje fikri, bir işin hayata geçmesinin temelidir. Sonrasında tasarlamak ve üretmek gelmektedir" diye konuştu.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları sürdüreceklerine işaret eden Gerim sözlerini şöyle tamamladı:

"Rekabet her geçen gün artıyor, bunun için bir pazarlama stratejisi ve müşteriye ulaşmak için her fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla neyi nasıl anlatacağımızı, sunumun nasıl yapılacağını bilmemiz gerekiyor. Bu kabiliyetlerin kazanılması gerekiyor. Bizde bu çalışmalarda öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden çok şeyler öğrendik. Enerjilerinin yüksekliği, aldıkları eğitimler, hocalarımızın geri beslemeleri bizleri umutlandırdı. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz"

Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise mesleki eğitime destek noktasında BEBKA ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Dülger, "Okullarımızın teknik ekipman desteğinin kalite noktasında arttırılmasının yanında okullardaki öğrencilerimizin hayata bakış kalitesini arttırma noktasında da BEBKA desteğinde faaliyetler yapıyoruz.Bizlerin her zaman yanında olan BEBKA Genel Sekreterimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yarışmanın finalinde BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile birlikte, Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Arda'nın birincilik ödülünü Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger,ikinci olan Feriha Uyar MTAL öğrencisi Sinem Dursun'un ödülünüBursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Salih Çepni, Orhangazi MTAL öğrencisi TolgahanTıraka'nınüçüncülük ödülünü BOSİAD Yönetim kurulu Başkanı Rasim Çağan verdi.

Mudanya MTAL öğrencisi Hamza Taşdelenoğlu'nun mansiyon ödülünü Çoşkunöz Eğitim Vakfı İktisadi İşletme Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, Hamidiye MTAL öğrencisi Gonca Camcı'nın mansiyon ödülünü ise, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş verdi. Final birincisi öğrenciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon ödülü alan iki öğrenciye ise 250'şer TL para ödülü verildi.

Meslek liselilerin sunumları katılımcıları etkiledi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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