Meslek liselilerin hayat kurtaran inovatif fikirleri markaların ilgi odağı oldu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, çocuğun ateşinin yükseldiğini haber veren tişörtten boğulmaları engelleyen ve batmayan mayoya, dağcıların, zihinsel engellilerin ve çocukların kaybolmamasını sağlayan kıyafetlerden görme engelliler...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, çocuğun ateşinin yükseldiğini haber veren tişörtten boğulmaları engelleyen ve batmayan mayoya, dağcıların, zihinsel engellilerin ve çocukların kaybolmamasını sağlayan kıyafetlerden görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulamasına dek meslek liselilerin pek çok yaratıcı fikrinin firmaların ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, sektörün nitelikli iş gücünün yanı sıra markalı ve inovatif üretim kapasitesini artırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi.

Salgın sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan meslek lisesi öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için "İnovatif Fikir Maratonu" projesi hayata geçirildi.

Gençlerin okulda edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini, tasarım odaklı düşünmelerini hedefleyen maratonun ilkine İstanbul'da hazır giyim bölümü olan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ekimde başlayan ve çevrim içi düzenlenen yarışmanın birinci aşamasını İş Fikri Geliştirme Kampı'nın oluşturduğunu bildirdi.

İkinci aşamaya kalan 50 takımın, Ürün/Hizmet Geliştirme Kampı'nda iş fikirlerini olgunlaştırarak detaylı bir formatta hazırladığını aktaran Gültepe, "Ardından projeleri ilk 20'ye giren takımlar, İş Geliştirme Kampı'na alındı. Halen devam eden bu aşamada takımlar, yoğun bir eğitim ve çalışma ile fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürüyor. Yarışma süresince gençlerimize her türlü desteği sunan ülkemizin önde gelen hazır giyim markaları, birbirinden ilginç bu inovatif fikirleri ticari bir bakışla üretime taşımak için şimdiden sıraya girdi. Çocuğun ateşinin yükseldiğini haber veren tişörtten boğulmaları engelleyen ve batmayan mayoya, dağcıların, zihinsel engellilerin ve çocukların kaybolmamasını sağlayan kıyafetlerden görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulamasına dek pek çok yaratıcı fikir firmaların ilgi odağı haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin inovatif projeleri yüksek katma değerli üretime dönecek"

Mustafa Gültepe, farklı öğrenci gruplarının üzerinde çalışarak hayat verdiği projelerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Termokromik boya sayesinde bebeğin veya çocuğun ateşi yükseldiğinde renk değiştirerek hastalığı haber veren tişört. Çocuklar, zihinsel engelliler ve yüzme bilmeyen herkesin korkusuzca denize, havuza girmesini sağlayan, kapok lifi sayesinde batmayan mayo. Ürüne yerleştirilen GPS uygulamasıyla konum bilgisi vererek çocukların, zihinsel engellilerin ve alzehimer hastalarının kaybolmasını engelleyen tişört ve çanta. Dağcıların kaybolma riskini ortadan kaldıran pusula, GPS, barometre, oksimetre, altimetre içeren mont. Çocukların ve zihinsel engellilerin kaybolmamasını sağlayan polis aplikasyonu ile uyumlu karekod etiketi. Hava koşulları ve günlük programa göre gardıroptaki kıyafetleri kombinleyen uygulama. Görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulaması. İşçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti."

Gültepe, İnovatif Fikir Maratonu'nun, hazır giyim sektörünün katma değerli üretiminin artmasına katkı sunacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan