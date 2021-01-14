Meslek liselilerin geliştirdiği "ısı tasarruf cihazı" yaygınlaşıyor

Manisalı meslek lisesi öğrencileri tarafından kamu binalarında elektrik ve doğal gaz tasarrufu sağlamak amacıyla 2 yılda geliştirilen "ısı otomasyon cihazı", şehirdeki 12 okulda ve il milli eğitim müdürlüğünde kullanılmaya başlandı.

Manisalı meslek lisesi öğrencileri tarafından kamu binalarında elektrik ve doğal gaz tasarrufu sağlamak amacıyla 2 yılda geliştirilen "ısı otomasyon cihazı", şehirdeki 12 okulda ve il milli eğitim müdürlüğünde kullanılmaya başlandı.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Remzi Fidan öncülüğünde 2018 yılında, özellikle kamu binalarını ısıtmada, insan kontrolünün ortaya çıkardığı zaafları nedeniyle oluşan gereksiz enerji tüketimini sona erdirmeyi amaçlayan lise öğrencileri, yazılımını kendi yaptıkları bir otomasyon geliştirmek için çalışma başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmesine rağmen gönüllü olarak okula gelen ve virüs tedbirlerini gözeterek Ar-Ge çalışmalarını devam ettiren öğrenciler, doğal gaz tüketimini en elverişli koşullarda ayarlayarak tasarruf sağlayan "Akıllı kamu binası ısı otomasyon cihazı"nın prototipini üretti.

Deneme çalışmalarının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran öğrenciler, cihaza "Faydalı model" tescili aldı. Cihaz, geçen eylülde de doğal gazla ısıtılan 12 okula ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası'na entegre edildi.

Halen kamu binalarında kullanılmaya başlayan cihaz, içeride ve dışarıdaki sensörler vasıtasıyla mevcut sıcaklık değerlerini belirleyip doğal gaz kazanının buna göre en elverişli performansla çalışmasını sağlıyor. Bu sayede hem doğal gaz tüketiminden hem de binada su devinimi sağlayan pompaların daha az çalışmasıyla elektrik sarfiyatından tasarruf ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda geliştirilen 188 projenin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini, bunlar arasında da doğal gaz ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlayan cihaz da olduğunu anımsattı.

Sistemi ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına kurduklarını dile getiren Dikici, "Cihaz, bina içindeki ve dışındaki sensörlerle ortalama sıcaklığı ayarlayıp sıcak günlerde kendisini düşük performansa indiriyor. Hava soğuduğunda ise yüksek performansa geçiş yapıyor. Şu anda 12 okulumuza kurduk, buralarda yüzde 35 doğal gazdan, yüzde 50 de elektrik tasarrufu sağlıyoruz." dedi.

Cihazı geliştiren öğrencilerin para kazandığını vurgulayan Dikici, sistemi tüm okullara kurmak istediklerini aktardı.

Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç da yaklaşık 2 yılda geliştirilen cihazın montajını da öğrencilerin yaptığına işaret etti.

Öğrencilerini kutlayan Koç, "Diğer kamu kurumlarından ve özel sektörden talep gelirse bunları karşılayabilecek durumdayız, üretim kapasitemiz buna yeterli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram