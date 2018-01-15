Meslek Liselilerden "Anı Yakalıyorum" Sergisi

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ortaya koydukları fotoğraf çalışmalarını "Anı Yakalıyorum" adlı sergiyle beğeniye sundu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi öncülüğünde kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayan öğrenciler, çalışmalarını "Anı Yakalıyorum" sergisinde topladı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışı, Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül tarafından yapıldı.

Vali Gül, Sivas'ın güzelliklerinin ve değerlerinin öğrencilerce fotoğraf sanatı aracılığıyla ortaya konmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cemal Dalcı, açılışta sergi hakkında bilgi vererek, öğrencilere mesleki ve teknik bilgilerin yanında sosyal, kültürel ve sanatsal beceriler kazandırmayı arzuladıklarını ifade etti.

Açılışın ardından sergiyi gezen Gül çifti, sergideki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.