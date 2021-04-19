Meslek liseliler üretimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor
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Meslek liseliler üretimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor

Meslek liseliler üretimleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin eksiklerini yaptıkları üretimlerle gidermeye çalışıyor.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin eksiklerini yaptıkları üretimlerle gidermeye çalışıyor.

Toplumda yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç duyan ailelerin elektrik tesisatlarını onarıyor, evdeki mobilyalarının tamirini yapıyor ve aileler için yeni mobilyalar üretiyor.

Okul Müdürü Tolga Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle meslek liselerinin ihtiyaç sahibi ailelerle gönül köprüsü kurduğunu söyledi.

Projenin başarıyla ilerlediğini belirten Ünal, "Proje kapsamında okulumuz da üzerine düşeni yapıyor. İlk olarak ailelerin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu süreçte elektrik tesisatı onarımı, mobilya ve benzeri ev eşyalarının onarımını gerçekleştirip, masa ve dolap gibi mobilyalar üretiyoruz. Kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimizde hem biz mutlu oluyoruz hem karşı tarafı mutlu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ercan Akın ise ailelere yardım etmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çalışmaları büyük bir şevkle gerçekleştirdiklerini aktaran Akın, "Bugün arkadaşım ve öğretmenimle bir masa yaptık. Ailelerin yanında olmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Öğrencilerden Efe Cevizli de projede yer almaktan sevinç duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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