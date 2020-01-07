“Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor”
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), işbirliği yaptığı Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki BUSİAD sınıflarında, mesleğinin duayenlerinin tecrübe aktarımını amaçladığı seminerlerine başladı.
07.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:51
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), işbirliği yaptığı Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki BUSİAD sınıflarında, mesleğinin duayenlerinin tecrübe aktarımını amaçladığı seminerlerine başladı.
Kaynak: Dunya.com