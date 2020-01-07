“Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor”

07.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:51

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), işbirliği yaptığı Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki BUSİAD sınıflarında, mesleğinin duayenlerinin tecrübe aktarımını amaçladığı seminerlerine başladı.