Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
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Meslek liseliler iftarını paylaşıyor

Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırladığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Osmangazi ilçesinde bulunan TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca mutfaklarında hazırlanan yemekleri Veysel Karani Muhtarı Mustafa Gezgin ile işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor. Bizzat hazırladıkları yemekleri vakumlu kaplar içine koyarak evlere tek tek ulaştıran öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. - BURSA

Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
Meslek liseliler iftarını paylaşıyor
Meslek liseliler iftarını paylaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
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