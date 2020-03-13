Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, korona virüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünleri pek çok şehre gönderiyor.

Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, korona virüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünleri pek çok şehre gönderiyor. Çoğu zaman yoğun talebe yetişmekte zorlanan öğrenciler, ürettikleri temizlik malzemeleri ile takdir topluyor.



Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde bugünlerde korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kimya öğretmenleri eşliğinde virüse karşı Türk malı dezenfektanlar üreten lise öğrencileri, farklı şehirlerden peş peşe gelen yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor. Yaklaşık 30 öğrencinin çalıştığı atölyede tuz ruhundan sıvı sabuna kadar 20'ye yakın dezenfektan malzeme üretiliyor.



"Ülkemize katkı sağladığı için mutluyuz"



Türkiye genelinde dezenfektan malzeme üretimi yapan 26 meslek lisesinden biri olan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin başarısını değerlendiren Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, 'İda' markasıyla üretime gece gündüz devam eden öğrencilere ve onlara destek olan öğretmenlere teşekkür ederek, "Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizde 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladık. Kimya bölümümüzde şu anda yaklaşık 30 öğrencimizle beraber üretim yapıyoruz. İlk üretime başladığımız 2017 yılının 2. yarısında 130 bin ciroya ulaştık. Okulumuzdaki üretim miktarı yaklaşık olarak 2018 yılında da 5 milyon ciroya ulaştı. Öğretmen ve öğrencilerimiz şu anda bakanlık onaylı 20 çeşit temizlik ham maddesi ve temizlik ürünü ortaya koymaktadır. Son zamanlarda Çin'de yayılan korona virüsle alakalı olarak da Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan üretimine başladık. Yenice ve bölge iller için yoğun bir şekilde gece ve gündüz çalışarak dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hem öğreniyorlar hem üretiyorlar. Tabii korona virüsle alakalı olarak da dezenfektan üretiminde ülkemize ve bakanlığımıza katkı sağladığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik"



Öğrencilere rehberlik eden Kimya Öğretmeni Dilek Bagana, korona virüsün Türkiye'de tespit edilmesi sonrası taleplerin arttığını vurgulayarak, "Son dönemlerde dünya genelinde korona virüs hastalığının gündeme gelmesiyle öğrencilerimizle beraber dezenfektan üretmeye başladık. Bu şekilde ilimizde doğan ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta ilin taleplerini, daha sonra çevre illerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve ham maddelerimizin hepsi yerlidir, Türk malıdır. Bunlarla üretim yapıyoruz. Biz şöyle üretim yapıyoruz; talep alıyoruz, talebi karşılıyoruz. Çanakkale dışında Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik. Korona virüs ülkemize girdiğinden beridir talepleri karşılayamıyoruz. Gece gündüz çalışacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA