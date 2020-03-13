Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor - Haber
Çanakkale, Yenice, Güncel

Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor

Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, korona virüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünleri pek çok şehre gönderiyor.

13.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:12
Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor

Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, korona virüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünleri pek çok şehre gönderiyor. Çoğu zaman yoğun talebe yetişmekte zorlanan öğrenciler, ürettikleri temizlik malzemeleri ile takdir topluyor.


Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde bugünlerde korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kimya öğretmenleri eşliğinde virüse karşı Türk malı dezenfektanlar üreten lise öğrencileri, farklı şehirlerden peş peşe gelen yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor. Yaklaşık 30 öğrencinin çalıştığı atölyede tuz ruhundan sıvı sabuna kadar 20'ye yakın dezenfektan malzeme üretiliyor.


"Ülkemize katkı sağladığı için mutluyuz"


Türkiye genelinde dezenfektan malzeme üretimi yapan 26 meslek lisesinden biri olan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin başarısını değerlendiren Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, 'İda' markasıyla üretime gece gündüz devam eden öğrencilere ve onlara destek olan öğretmenlere teşekkür ederek, "Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizde 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladık. Kimya bölümümüzde şu anda yaklaşık 30 öğrencimizle beraber üretim yapıyoruz. İlk üretime başladığımız 2017 yılının 2. yarısında 130 bin ciroya ulaştık. Okulumuzdaki üretim miktarı yaklaşık olarak 2018 yılında da 5 milyon ciroya ulaştı. Öğretmen ve öğrencilerimiz şu anda bakanlık onaylı 20 çeşit temizlik ham maddesi ve temizlik ürünü ortaya koymaktadır. Son zamanlarda Çin'de yayılan korona virüsle alakalı olarak da Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan üretimine başladık. Yenice ve bölge iller için yoğun bir şekilde gece ve gündüz çalışarak dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hem öğreniyorlar hem üretiyorlar. Tabii korona virüsle alakalı olarak da dezenfektan üretiminde ülkemize ve bakanlığımıza katkı sağladığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.


"Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik"


Öğrencilere rehberlik eden Kimya Öğretmeni Dilek Bagana, korona virüsün Türkiye'de tespit edilmesi sonrası taleplerin arttığını vurgulayarak, "Son dönemlerde dünya genelinde korona virüs hastalığının gündeme gelmesiyle öğrencilerimizle beraber dezenfektan üretmeye başladık. Bu şekilde ilimizde doğan ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta ilin taleplerini, daha sonra çevre illerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve ham maddelerimizin hepsi yerlidir, Türk malıdır. Bunlarla üretim yapıyoruz. Biz şöyle üretim yapıyoruz; talep alıyoruz, talebi karşılıyoruz. Çanakkale dışında Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik. Korona virüs ülkemize girdiğinden beridir talepleri karşılayamıyoruz. Gece gündüz çalışacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı Haber
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Muhterem Nur Nuray Sayarı
Spor Falcao Okan Buruk Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 09:57:09. #1.15#