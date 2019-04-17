Meslek Liseli Mahir Eller Bir Adım Öne Geçiyor

Gaziantep-Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığıyla yürütülen "Mahir Eller Projesi" nitelikli çalışanla verimli üretimi teşvik etmek amacıyla Gazaintep İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (MTAL) temsilcileri Gaziantep Sanayi Odası'nda buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Genel Sekreteri Kürşat Göncü gerçekleştirdi. Mahir Eller Yerel Oda Koordinatörü Ali Cin, MYK belgesi alan MTAL mezunlarının fark gösterdigine dikkat çekti. Cin, "MYK belgesi ancak işin ehli olan kişilerin başarılı olabileceği bir sınav neticesinde elde edilebiliyor. Proje kapsamında MYK belgesi alan MTAL mezunları, işverenlerle buluşacak ve iş bulmada bir adım öne geçecek." dedi.

Mesleki yeterlilik belgeli mezunlar bir adım öne geçiyor

Mahir Eller Projesi'nin hedef kitlelerinden birini MTAL mezunları oluşturuyor. MYK belgesi alan mezunlar pek çok avantaj elde ediyor. Kendi alanı dışında başka bir alanda da uzmanlığı olan kişi, MYK sınavına girerek ve ücretsiz olarak bu becerisini belgeleyerek alanında avantaj sahibi oluyor. Bunun yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile teorik bilgisinin yanı sıra pratik bilgiye de sahip olduğunu gösteriyor. Bu belgeye sahip olanların okuldan işe geçiş sürecinin hızlanacağını, kendi alanındaki işlere olan ilgisinin artacağı öngörülüyor. Ayrıca, kendi ilindeki sanayi ve ticaret odalarında işverenler ile bir araya gelerek kendi bölüm mezunlarından bir adım öne geçiyor.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bireyler, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha iyi sergileyebiliyor; işverenler ise, nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabiliyor ve teşvik imkanlarından daha kolay yararlanabiliyor. Bu anlamda Mahir Eller Projesi nitelikli insan kaynağıyla tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Mahir eller projesi hakkında

Bu proje ile mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan mahir ellere, mahir insanlara ulaşılması hedefleniyor. "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla 12 ilde yürütülen "Mahir Eller Projesi" ile toplamda 30 bin kişiye ulaşılması planlanıyor. Proje ile bu kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi de hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA