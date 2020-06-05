Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak
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Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak

Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak Denizli'de 19 bin 254 öğrenci sınavda yarışacak Denizli'de korona virüsler mücadele kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde üretilen maske dezenfektan ve siperlikler, 20 Haziran da yapılacak ve 19 bin...

05.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:39

Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak

Denizli'de 19 bin 254 öğrenci sınavda yarışacak

DENİZLİ - Denizli'de korona virüsler mücadele kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde üretilen maske dezenfektan ve siperlikler, 20 Haziran da yapılacak ve 19 bin 254 öğrencinin yarışacağı LGS sınavında kullanılmak üzere okullara dağıtılmaya başlandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Haziran da Türkiye genelinde yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı için korona virüse karşı gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu. Denizli'de 256 okulda gerçekleşecek olan LGS'de kullanılacak olan 19 bin 254 öğrenci sınavda yarışacak. Öğrenci ve görevlilerin kullanması için ise 64 bin 70 adet maske, 2 bin 128 adet el dezenfektanı, 512 adet yüzey dezenfektanı ve 3 bin 120 adet yüz siperliği meslek liseleri tarafından üretildi. Sınava girecek olan öğrenci ve görevlilerin salgına karşı korunmaları için dezenfeksiyon işlemlerinin sınav öncesinde tamamlanacağını belirtildi. Sınav önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan gibi malzemelerin ise okullara dağıtılması için okullara gönderildiği öğrenildi.

Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında da kullanılacak

Kaynak: İHA

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