Meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kitine Avrupa ülkeleri talip

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Bursa'da meslek liselerinin ürettiği Covid-19 antijen test kiti için Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinden talep geldiğini açıkladı. Bakan Mahmut Özer "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor. Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak, piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Seri üretimine yönelik çalışmaları da başlatılan, Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan kitin 'BRS-CA' adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci sürüyor. Ayrıca Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kalıp tasarım ve üretimi öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan kitlerin plastik bileşenlerinin tamamının bu ülkelere ihraç edilmesine yönelik planlama çalışmaları başlatıldı.

Özer ayrıca okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki Covid-19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını belirterek "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkanımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet