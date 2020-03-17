Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek
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Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek

Kırıkkale'de bulunan iki farklı lisede öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla evsel ve endüstriyel temizlik malzemelerinin seri üretimine başlandı.

17.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:43
Meslek liselerinden korona virüsü mücadelesine tam destek

Kırıkkale'de bulunan iki farklı lisede öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla evsel ve endüstriyel temizlik malzemelerinin seri üretimine başlandı.


Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Alanı öğretmen ve öğrencileri, küresel bir sorun haline gelen korona virüsüne karşı dezenfektan ürün üretimine başladı. Okullarda kolonya, çamaşır suyu, sıvı ve katı el sabunu, köpüklü el sabunu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, cam sil, yağ çözücü, kireç sökücü, banyo ve tuvalet temizleyici üretiliyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte milli eğitim camiası olarak çok hızlı organize olduk ve öğrencilerimizi en üst seviyede sağlıklı ortamlarda tutma çalışmasının yanında okullarımızın ihtiyaç duyacağı temizlik maddelerini de yine bu alanda yetkin okullarımızda ürettik. Hem okullarımızın hem de tüm devlet kamu kurum ve kuruluşlarının malzeme ihtiyaçlarını karşılama çalışması içerisindeyiz. Üstün bir gayretle okullarımızı dezenfekte eden tüm okul idaresi ve görevli personelimize, çok kısa sürede organize olarak temizlik malzemeleri imalatına başlayan Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda okullarımızın ürettiği ürünlerde patent ve lisans çalışmaları ile markalaşma yolunda ilerleyeceğiz" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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