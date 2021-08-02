MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE 6 AYDA 210 MİLYON TL KATKI

2021 yılının ilk altı ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 210 milyon TL'ye ulaştı.

2021 yılının ilk altı ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 210 milyon TL'ye ulaştı. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 TL'ye ulaşmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Son üç yılda mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak. 2021 yılının ilk altı ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 24 artırarak 210 milyon TL'ye ulaştık. 2021 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda yaptığımız planlara ve takvime göre süreç ilerliyor. Üretim portföyünde ciddi değişikliklere gittik. Örneğin, bildiğiniz gibi 2021 yılında bu artan üretim kapasitesini mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğümüz tarafından belirlenen meslek liselerimizde mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Diğer taraftan tasarım beceri atölyelerini de artık meslek liselerimizde üretmeye başladık. Dolayısıyla 2021 yılı sonunda 2020 yılına göre üretimde ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.

EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE ŞANLIURFA'DAN

2021 yılının ilk altı ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olduğunu belirten Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 25 milyon 856 bin TL, Ankara 23 milyon 688 bin TL ve Şanlıurfa 12 milyon 72 bin TL'lik gelir elde ettiler" diye konuştu.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KUMBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİRİNCİ

Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında 6 milyon 899 bin TL'lik üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 milyon 92 bin TL lik üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 milyon 671 bin TL'lik üretimle üçüncü oldu. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre