Meslek liselerinden biri şehrin dezenfektan diğeri maske ihtiyacını karşıladı
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Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kırşehir, Güncel

Meslek liselerinden biri şehrin dezenfektan diğeri maske ihtiyacını karşıladı

Üretime yetişmiş eleman kazandırılması amacıyla kurulan meslek liseleri, Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçilerinden oldu.

09.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10

Üretime yetişmiş eleman kazandırılması amacıyla kurulan meslek liseleri, Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçilerinden oldu.

"Meslek lisesi, memleket meselesi" sloganıyla yıllarca öğrenci yetiştiren okullardan Kırşehir Mesleki ve Eğitim Anadolu Lisesi dezenfektan ürünleri, Fatma-Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de maske üretiminde adeta Kırşehir'de birer üs haline geldi.

Her iki okulda gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla üretilen dezenfektan ve maskeler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin ihtiyacını karşılıyor.

Fatma-Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Vahapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'de koronavirüs salgınına karşı meslek liselerinin dezenfektan ve maske üretiminde gönüllü bir seferberlik başlattığını söyledi.

Üretime yetişmiş eleman kazandırmak için verdikleri mücadeleyi şimdi de koronavirüse karşı gösterdiklerini belirten Vahapoğlu, farklı branşlardaki öğretmenlerle öğrencileri bir araya getirerek cerrahi maske üretimine başladıklarını vurguladı.

Öğretmenlerin gece gündüz sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri için maske ürettiğini anlatan Vahapoğlu, "7 öğretmen, 3 öğrenci ile özverili şekilde acil ihtiyacı duyulan cerrahi maske üretiyoruz. Üretimimizi günde 1500 adede kadar çıkardık." dedi.

Öncelikle sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine, artarsa da vatandaşlara maske temini için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Vahapoğlu, "Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımız koronavirüsle cephede mücadele ederken biz meslek liseliler de adeta cephane üretmeye devam ediyoruz. Bu şiarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Meslek liselerinin öneminin böyle zamanlarda daha çok ortaya çıktığının altını çizen Vahapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, 'meslek lisesi, memleket meselesi' derken, bunun sadece slogandan ibaret olmadığı bu süreçte ortaya çıktı. Bu okullarımız koronavirüs mücadelesinde hızlı bir reaksiyon göstererek maske, dezenfekte ürünleri, hijyenik malzemeler ve diğer alanlarda üretim için devreye girdi hatta maskelerin yapıldığı makineleri bile yapan meslek liselerimiz var."

"Ahi şehri"nde dayanışma örneği

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Altıok da koronavirüs tehlikesi ortaya çıktıktan sonra temizlik ürünlerinde okulu üretim üssü haline getirdiklerini söyledi.

Hem günde 7-8 ton dezenfektan solüsyon ürettiklerini hem de servis araçları başta olmak üzere taksiler ve diğer ulaşım araçlarını düşük ücretle dezenfekte ettiklerini aktaran Altıok, "Ahi şehri"nde mesleki ve teknik liselerin dayanışmasının örneğini sergilediklerini vurguladı.

Meslek liselerinden biri şehrin dezenfektan diğeri maske ihtiyacını karşıladı

Kaynak: AA

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Meslek liselerinden biri şehrin dezenfektan diğeri maske ihtiyacını karşıladı
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Güncel Manşet

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