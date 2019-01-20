Meslek liseleri için rapçi oldular

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.

Meslek liseleri için rapçi oldular

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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