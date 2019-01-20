Meslek liseleri için rapçi oldular
Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.
Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren BOSİAD, projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com