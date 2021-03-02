Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liseleri ne zaman açılacak son dakika!

İstanbul'da meslek liseleri açıldı mı? Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liseleri ne zaman açılacak son dakika! Hangi illerde liseler açıldı?

İstanbul'da meslek liseleri açıldı mı? Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liseleri ne zaman açılacak son dakika! Hangi illerde liseler açıldı?

MESLEK LİSELERİ AÇILIYOR MU?

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır."

MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.