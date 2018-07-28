Meslek Kursları Gürsulular'ı Ekonomik Yaşama Hazırlıyor

Meslek edindirme kurslarında; budama, aşılama, mantar yetiştiriciliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği temel eğitimleri, seracılık, arıcılık, girişimcilik, ilk yardım ve emlak danışmanlığı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları sunuldu.

Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi bahçesinde düzenlenen törende, kursları tamamlayan 120 kursiyere sertifikaları sunuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Üreten ve ekonomiye katma değer sağlayacak olan girişimci kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Yerel yönetim olarak, topluma fayda sağlayan herkese destek olmak amacıyla meslek edindirme kursları gerçekleştiriyoruz. Girişimci kardeşlerimizin hayallerini süsleyen projelerini hayata geçirme heyecanlarını, edindikleri mesleki becerilerle ekonomik hayata dahil olan kadınlarımızın coşkusunu gözlerinde görmek bizleri de mutlu etmekte. Girişimci adaylarımıza ve ekonomik hayata dahil olmak isteyen kursiyerlerimize, başta kadınlar ve engelliler olmak üzere,altın anahtarı sunuyoruz ve örnek olacak başarılara imza atmalarını diliyoruz. Arge ve İnovasyon Birimimizi de bu amaçla kurduk. İşkur ve Kosgeb'in birçok toplumsal sorunun çözümünde önemli katkı sağlayan bu tür hizmetlere olan destekleri için teşekkür ediyorum. Girişimcilik ruhu ve üretmenin heyecanını taşıyan değerli kursiyerlerimizin, onlara sunulan bu desteklerden büyük güç alarak güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Yolları açık, başarıları daim olsun inşallah" dedi.

Törene; Ak Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Önder Tanır, Kestel Kaymakamı İskender Yönden, Ak Parti İlçe Başkan Vekili Osman Acak ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar katıldı. Başkan Işık, törenin ardından Gürsu Belediyesi Arge ve İnovasyon Birimi'nde yapılan sohbette, kurslarda üretilen ürünler hakkında misafirlerine bilgiler sundu.

Bugüne kadar 750 kişinin eğitim aldığı kurslardan bu yıl içerisinde 1200 kişinin faydalanması sağlanacak.