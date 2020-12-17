Meslek hastalığı nedir? Hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılıyor? Koronavirüs meslek hastalığı mıdır?

Meslek Hastalığı, iş hayatında ortaya çıkan faktörler ve bulunduğu iş ortamının etkilerinden meydana gelen hastalıklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamayla Koronavirüs meslek hastalığı mıdır tartışmaları ve meslek hastalığı ne demek merak edilmeye başlandı. Meslek hastalığı nedir? Hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılır?

Meslek Hastalığı, kişinin iş yeri ortamında yaşadıkları ve işinin ona getirdiği sorunların, doğurduğu faktörlerin oluşturduğu hastalıkları verilen addır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesinde görüldüğü üzere meslek hastalıkları, kişinin sigortalı çalıştığı veya yaptığı işten dolayı tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütülme şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Son zamanlarda tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs'ün de kişilerde ruhsal ve bedensel sorunlar açtığı bilinmektedir ve vatandaş koronavirüsün de meslek hastalığı olması gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. Peki meslek hastalığı nedir? Hangi hastalıklar meslek hastalığı sayılıyor? Koronavirüs meslek hastalığı mı?

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Meslek Hastalığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın özellikle üzerinde durduğu bir konudur ve bu konuda geniş bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuza göre, "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir." İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır. Örneğin işe bağlı oluşan psikolojik rahatsızlıklar ve kalp krizi çok sık görülmektedir.

HANGİ HASTALIKLAR MESLEK HASTALIĞIDIR?

Meslek hastalıkları iş ve iş yerine bağlı oluşan hastalıkların tümüdür. Bir hastalığın Meslek Hastalığı sayılabilmesi için o hastalığın mesleki yükümlülük süresi içinde meydana gelmiş olması gerekmektedir. Yükümlülük Süresi; Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre resmi olarak kabul edilen meslek hastalıkları şunlardır:

Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları (gaz, ağır metaller vs )

Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları (Yüksek ve alçak basınçta çalışma, radyasyon vs )

Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları (Virüs ve bakteri kaynaklı olanlar vs)

Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları.

KORONAVİRÜS MESLEK HASTALIĞI MIDIR?

Meslek Hastalıkları tanımlarına baktığımız zaman "Bijolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları" seçeneğini görürüz. Buna göre Koronavirüs de virüs kaynaklı bir hastalık olduğu için meslek hastalığı sayılmalı diye düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılacağını duyurdu.