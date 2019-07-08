Meslek eğitim alan Suriyelilere sertifika

Gaziantep'te, çeşitli alanlarda mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan 426 Suriyeliye sertifikaları törenle verildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Katar Kalkınma Bankası ve Hollanda'da yerleşik SPARK adlı sivil toplum kuruluşu iş birliğinde Suriyelilere yönelik "CNC freze makinesi operatörü, uluslararası ticaret, remayöz

ambalaj ve paketleme, inşaat ve overlokçuluk" gibi alanlarda düzenlenen "Endüstriyel Meslek Edindirme" kursları sona erdi.

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mesleki eğitimler sayesinde sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacının giderildiğini belirterek, SPARK ile iş birliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Suriyeli vatandaşlarla 100 yıl önce aynı sınırlar içerisinde yaşadıklarına dikkati çeken Göncü, GSO olarak Suriyelilerin yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Göncü, Suriyeli vatandaşların topluma uyum sağlamaları ve istihdamı konusunda proje üretme gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, "Biz de bu konuda onların çabalarını gördük. Entegrasyonlarını tamamlayarak iş bulma konunda motive olmaları lazım. GSO olarak iş konusunda elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Biz her zaman onlara yardım etmeye hazırız." dedi.

SPARK Bölge Program Direktörü Gemma Bennick de kuruşlarının 1994'ten bu yana çatışma yaşayan toplumlarda gençler için eğitimler düzenlediğini kaydetti.

Toplumların yeniden yapılandırılması için genç, hırslı, azimli insanlara girişimcilik eğitimleri verdiklerini anlatan Bennick, 17 farklı bölgede aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli'nin bulunduğunu dile getiren Bennick, "Eğitime, istihdama ve sosyal uyuma ihtiyaçları giderek artıyor. Hem Türkiye'ye uyum sağlamaları hem de kendi geleceklerini şekillendirmeleri gerekir. SPARK olarak yüksek öğretimin yanında mesleki eğitimlerde genç insanları destekliyoruz. İstihdama dahil olmaları için çalışmalar yapıyoruz. 2016'dan bu yana Gaziantep'te bin 800 öğrenci mesleki teknik eğitimlerden mezun oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Endüstriyel Meslek Edindirme" kurslarını başarıyla tamamlayan 426 Suriyeli'ye sertifikaları törenle verildi.

Kaynak: AA