Meslek Edinme Kurslarına Son Başvuru Tarihi 22 Eylül

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları için başvurular başladı. Beyaz Masa ve Film Platosundan edinilecek başvuru formları ile kurslara katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 22 Eylül olarak belirlendi.



Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlarken başvuruları almaya başladı. Çok sayıda branşta eğitim vermek üzere hazırlanan kurs programına katılmak isteyenler 22 Eylül tarihine kadar Düzce Belediyesi Beyaz Masa ofisi ile Film Platosundan edinecekleri formlar ile başvurularını yapabilecek. Ayrıca kurslar hakkında detaylı bilgiye (0380) 514 45 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Seramik, Kağıt Rölyef, İğne Oyası, Gitar, Yönetici Asistanlığı, Mefruşat, Kırkyama, Nikah Şekeri Yapımı, Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Resim, Grafik Tasarım, İşaret Dili, Diksiyon, İngilizce, Fotoğrafçılık, Piyano (7-12 Yaş), Hasta Kayıt Kabul, Drama (Yetişkin), Drama (7-12 Yaş), Keman (7-12 Yaş), Bağlama gibi çok sayıda branşın hazırlandığı meslek edindirme kursları Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılıyor. - DÜZCE