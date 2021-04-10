Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor

Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), pandemi döneminde de 80 farklı branşta faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler

Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), pandemi döneminde de 80 farklı branşta faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesinin vatandaşları meslek sahibi yapabilmek adına düzenlediği İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Covid-19 pandemi döneminde de sosyal mesafe kuralları uygulanarak faaliyetlerine devam ediyor. Pandemiden önceki süreçte 47 kurs merkezinde devam eden çalışmalar, tedbirler nedeniyle yeni dönemde 32 kurs merkezine indirildi. Bazı kurs merkezlerinde sınıfların metrekare bakımından küçük olması ya da vatandaşların taleplerinin yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle kurs merkezleri açılamadı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sürdürülen kurslar, bazı sınıfların 25 metrekare olması nedeniyle iki sınıfı bir öğretmen ve bir branş kullanılarak gerçekleştiriliyor.

İZMEK Kursları, 2020-2021 öğretim yılı kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 31 kurs merkezinde ve Belsa Plaza B Blok 6.kattaki 63 sınıfta 80 branşta devam ediyor. 160 usta öğreticinin ders verdiği İZMEK'te 3 bin 500 kursiyer, hafta içi her gün saat 09.00-20.00 arası beceri kazanıyor. - KOCAELİ

Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor
Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meslek edindiren eğitimler hız kesmeden sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:55:12. #1.14#
title