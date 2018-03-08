Meslek Birliklerinin Denetimi Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Şaban Karataş, "Toplumda kültürün kökleşmesini, bir çınar gibi büyümesini istiyorsak ve dünyayla beraber yürüyebilen hatta rekabet eden bir kültür endüstrisi oluşturmaya çalışıyorsak, korsanın mutlaka ülkenin gündeminden bir sorun olarak çıkması gerekir." dedi.



Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Yunanistan- Danimarka Konsorsiyumu ortaklığıyla yürütülen "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" kapsamında "Meslek Birliklerinin Denetimi" konulu çalıştay düzenlendi.



Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Karataş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak programlarda, Türkiye'nin kültürel anlamda öne çıkarmak istediği şehirleri destinasyon merkezi noktası olarak düşündüklerini, bu anlamda toplantıyı kültürel zenginlikte sembol olarak gördükleri Mardin'de düzenlediklerini söyledi.

"Meslek birliklerini uzmanlarla buluşturduk"

Kültürel ürünler, sanat, sinema, müzik, her türlü edebiyat, bilim ve sanat eserleriyle ilgili sektör temsilcilerinin, sahada bulunan insanların mensubu olduğu meslek birliklerinin bulunduğuna işaret eden Şaban Karataş, şunları kaydetti:

"Meslek birliklerini, kanunun onlara tanımış olduğu haklar ve bu hakla kanunun onlara yüklediği sorumluluklara ilişkin konularda bir çalıştayla üniversitelerdeki hocalarımızla, genel müdürlüğümüzün uzmanlarıyla burada buluşturduk. Bu tarafları bir araya getiren bir çalıştay olması sebebiyle çok önemli. Çünkü hak sahipleri, menfaatleri hep birbirleriyle karşı karşıya gelen hak sahipleri. Farklı alanda faaliyet gösteren meslek birliklerini bir araya getirmek son derece önemli."

Hak sahibi olmayan birisinin bir hakkı kullanmasına halk arasında "korsan" denildiğine işaret eden Karataş, bu meslek birliklerinin haklarını ve sorumluluklarını tam anlamıyla bilmesinin önemine değindi.

Karataş, "Toplumda kültürün kökleşmesini, bir çınar gibi büyümesini istiyorsak ve dünyayla beraber yürüyebilen hatta rekabet eden bir kültür endüstrisi oluşturmaya çalışıyorsak, korsanın mutlaka ülkenin gündeminden bir sorun olarak çıkması gerekir." diye konuştu.

Yıl sonunda tamamlanacak olan ve telif hakları sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan projenin hedefleri arasında, meslek birliklerinin daha etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması da yer alıyor.

İki gün sürecek çalıştaya, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri Ekici, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.