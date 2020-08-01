Mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi gezip kalay yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi gezip kalay yapıyor

Türkiye'nin yok olmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan kalaycılığı dedesinden öğrenen 32 yaşındaki usta, yurdu şehir şehir dolaşarak aile geleneğini yaşatıyor.

Mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi gezip kalay yapıyor
01.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:28

Türkiye'nin yok olmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan kalaycılığı dedesinden öğrenen 32 yaşındaki usta, yurdu şehir şehir dolaşarak aile geleneğini yaşatıyor.

Bursa'da yaşayan, yaz aylarında ailesiyle, kışın ise tek başına ülkeyi karış karış gezen mesleğin son ustaları arasındaki Ercan Akgüz, yaptığı kalaylarla bakır kaplara yeniden hayat veriyor.

Bu yıl çıktığı rota kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesine ulaşan genç usta, aracında taşıdığı tezgahını kurup toz nişadır (amonyum klorür) yardımıyla kendisine getirilen bakırları kalaylayıp yenileyerek yıllarca kullanılmasını sağlıyor.

Ercan Akgüz, AA muhabirine, mesleği dedesinden öğrendiğini, babasının da iyi bir kalay ustası olduğunu anlattı.

Her yıl Biga'ya mutlaka uğradığını, burada eski müşterileri olduğunu ifade eden Akgüz, yaz aylarında ailesiyle birlikte kış aylarında ise tek başına onlarca kenti dolaştığını dile getirdi.

Akgüz, çocukluğundan bu yana kalayla iç içe olduğunu vurgulayarak, "Biga'ya mutlaka her yıl ailemle birlikte gelerek şehir merkezinde iki gün kalırım. Çocukluğumdan bu yana babamla geldiğim yerlere şimdi ailemle gelerek vatandaşın ayağına hizmeti götürerek ekmek paramı kazanıyorum. En iyisi mesleğimizi yapmak. Biz de mesleği bırakırsak kalaycılık yok olacak." diye konuştu.

"Bayram öncesi talep arttı"

Kurban Bayramı için çok sayıda bakır kabı kalayladığını anlatan Akgüz, şöyle konuştu:

"Kalaylı bakırların bayramda kavurma yapmak için tercih ediliyor. Son günlerde işimize yani kalaylı kaplara talep arttı. Bu kaplarda yapılan yemekler, etler daha lezzetli olur. Tabii şu anda mesleği genelde yapanlar yaşı ilerlemiş kişiler. Çok az kişi kaldık. Benim gibi gençler yapmak istemiyorlar. Belki ben bu yaştaki tek kişiyim. Mesleğin içinde büyüdüm, ekmeğimi kalaycılıktan kazanıyorum."

Akgüz, kalaycılığın göründüğü kadar kolay olmadığını aktararak, "Devamlı kullanılan bir bakır kabın zehirlemeye yol açmaması için en azından yılda bir defa kalaylanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Mustafa Destici
Magazin Beyonce Hazal Kaya Ebru Şallı Merve Boluğur
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Çocuk Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi gezip kalay yapıyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:12:50. #1.14#
title