Mesleğini bırakıp memleketine dönen girişimci organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu

Salgın nedeniyle Antalya'daki mesleğini bırakıp memleketi Zonguldak'ta tavuk çiftliği kuran Nezahat Gökgöz, organik yumurta üreterek geçimini sağlıyor.

Salgın nedeniyle Antalya'daki mesleğini bırakıp memleketi Zonguldak'ta tavuk çiftliği kuran Nezahat Gökgöz, organik yumurta üreterek geçimini sağlıyor.

Antalya'da 15 yıldır otellerde güzellik uzmanlığı ve masaj terapistliği yapan Nezahat Gökgöz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla işinin sağlığı açısından risk oluşturacağını düşünerek, geçen yıl haziranda memleketi Zonguldak'a dönmeye karar verdi.

Burada geçimini sağlamak için babasından kalma atıl vaziyetteki binayı tavuk çiftliğine dönüştüren Gökgöz, organik yumurta üretimine başladı. 50 olan tavuk sayısını zamanla 250'ye çıkaran Gökgöz, günde 100-150 organik yumurta üretiyor.

Gökgöz, tavuklarının yanı sıra bahçesinde sebze ve meyve de yetiştirerek doğal yaşamın tadını çıkarıyor.

"Pandemi beni asla etkilemiyor"

Nezahat Gökgöz, AA muhabirine, salgının çıkmasıyla uzun yıllar yaptığı mesleğini insanlarla birebir temasta olduğu için sağlıklı olmayacağını düşünerek bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Memleketi Zonguldak'ta yumurta satarak geçimini sağladığını ifade eden Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bu işi yapıp yapamadığımı görmek istedim. Zamanla tavuk sayısını 250'ye çıkardım. Kuluçka makinesi aldım. Kendi yumurtalarımı kuluçka makinesine koyuyorum, oradan da civciv üretimi yapıyorum. Kesinlikle en doğru kararı vermişim, hiç pişman olmadım. Ayağım toprağa basıyor ve pandemi beni asla etkilemiyor. İnsanlarla çok yakın ilişkide değilim. Organik gıdamı da kendim karşılıyorum. Bahçemde marul, domates, yeşil soğan, çilek aklınıza ne geliyorsa azar azar yapıyorum. Bu, ekonomik olarak da bütçeme katkı sağlıyor, hem de sağlık açısından organik beslenmiş oluyorum."

İnsanların kararına büyük saygı duyduğunu, herkesten olumlu tepkiler aldığını ifade eden Gökgöz, birçok akrabasının doğayla iç içe olmak ve salgından kendilerine kaçış yeri aramak için yanına geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz