“Mesleğini belgele, farkını koy ortaya”

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve BTSO iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi, Bursa'da düzenlenen farkındalık toplantısında işverenlere tanıtıldı.