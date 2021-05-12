Mesleğinde 35 yılını dolduran ebe ilk günkü heyecanıyla görev yapıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde özel bir hastanede 35 yıllık ebe Fatma Sayın, görev yaptığı doğumhanede ilk günkü heyecanı ile çalışıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde özel bir hastanede 35 yıllık ebe Fatma Sayın, görev yaptığı doğumhanede ilk günkü heyecanı ile çalışıyor.

Bursa Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ebelik Meslek Yüksekokulunu bitiren, ardından da Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 2 yıl ön lisans eğitimi alan Sayın, mesleğe 1986 yılının ekim ayında ilk görev yeri olan Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı kırsal Parmaksız Mahallesi'nde başladı.

Fatma Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de bazı kurumlarda görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığını, 8 yıldır da özel hastanede çalıştığını anlattı.

Meslek hayatında ilginç olaylarla karşılaştığını belirten Sayın, "Şimdiki gibi modern şartlarda çalışmıyorduk. Köyde çalıştığım dönemde Balıklıçeşme köyünde eve doğuma gidiyordum. Kar yağıyordu ve karın üzerinde yürüyerek giderdik, elimizde gaz lambası öyle doğum yaptırdığım günler çok oldu. Köyde birebir anne ile o stresi yaşıyorsun. Doktor da sensin ebe de sen." değerlendirmesinde bulundu.

Şu an modern imkanlarla çalıştıklarını bildiren Sayın, "Hastayı takip ediyoruz. 'Doğum yaklaştı' diyoruz. Doktor geliyor ve doğumunu birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir nevi doktorun asistanı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya