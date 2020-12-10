Mesleğin son çınarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesleğin son çınarı

10.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:55
Mesleğin son çınarı

Eski dönemlerde rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği, Çarşamba ilçesinde şimdilerde önemini kaybetmeye yüz tuttu.

Eski dönemlerde rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği, Çarşamba ilçesinde şimdilerde önemini kaybetmeye yüz tuttu.

Eski dönemlerde pek çok rağbet gören sepet ve sepetçilik mesleği şimdilerde ise önemini kaybederken yerini teknoloji çağına bırakıyor. Yarım asırdan fazla sepete ve sepet satma işine hala daha nefes vermeye çalışan, mesleğinin son yıllarını yapan 80 yaşındaki Esnaf Abdul Erkan, "Sepet ve sepetçilik eski dönemlerde çok rağbet gören bir üründü. Erbağ'a ve Taşova'ya 5 kamyon sepet satardık. Öncelerde sepetçilik yapan çok yoktu. Şimdilerde ise yapanlarda bıraktı. Her yokuşun bir inişi vardır. Bugün pazara baktığımızda sepetin yerini poşet almış durumda. Eski dönemlerde fındık toplamak için sepet alırlardı şimdi fındık toplama makinası çıktı. Devir değiştikçe, ihtiyaçta değişiyor" dedi.

Çocukluğundan beri yaptığı sepetin malzemesinden ve yapılışından bahseden esnaf Abdul, "Sepet yapmak emek ister, sabır ve uğraş ister. Herkes yapamaz bu işi. Sepet palaz fındık ağacından yapılır. 1 adet sepet yapmak, bir gün sürüyor. Yarım asırdan fazla bu işi yapıyorum. Benden sonra da yapacak kimse yok. Bu işin son çınarıyım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Mesleğin son çınarı
Mesleğin son çınarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çırak olarak başladığı meslekte şimdi çalıştıracak çırak bulamıyor
Çırak olarak başladığı meslekte şimdi çalıştıracak çırak bulamıyor
Pandemiye karşı çareyi mesleklerini sokağa taşımakta buldular
Pandemiye karşı çareyi mesleklerini sokağa taşımakta buldular
Son dakika haberleri! Gazeteci Hıdır Keleş hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Gazeteci Hıdır Keleş hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesleğin son çınarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:56:52. #1.14#
title