"Mesleğim Var Geleceğim Var" projesi kapanış toplantısı yapıldı

07.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:23

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ayaş Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocukların meslek öğrenmeleri amacıyla kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduklarını ve burada eğitim gören 80 çocuğun sertifika aldığını belirterek, "Dezavantajlı çocuklarımızın meslek sahibi olması sadece çocuğa değil topluma fayda sağlar" dedi.



Ankara Ticaret Odasının (ATO) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü, Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen 'Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi'nin kapanış toplantı ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ANİLDER'in 'Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog Projesi' kapsamında "Nar Buluşmaları" adı verdiği paydaş buluşmaları ile birlikte gerçekleştirilen toplantının açılışında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR ve ANİLDER ile birlikte iki bölüm halinde hayata geçirdikleri "Mesleğim Var Geleceğim Var" projesi kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Ayaş Çocuk Destek Merkezi'nde koruma altındaki çocuklar için kuaförlük, bilgisayar ve drama kurduklarını bildiren Baran, projeyle çocukların sosyal uyumunu desteklemek, iş imkanlarını artırmak ve iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırdıklarını söyledi. ATO olarak pek çok projeye imza attıklarını ancak "Mesleğim Var Geleceğim Var" projesinin, dezavantajlı çocukları topluma kazandırmayı içermesi nedeniyle kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Baran, "Mesleğim Var Geleceğim Var projesi kadar bizleri mutlu eden bir projenin içinde bulunmak bizi çok gururlandırıyor. Ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış çocuklarımızı gelecekte topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmekle ilgili gayretimiz sürüyor. Eğitimden mahrum kalan çocukların hayatına dokunarak meslek sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Bu projeler sadece çocuğa değil topluma da yapılan faydalardır. Mesleğim Var Geleceğim Var projesi sadece çocuklarımızı değil hepimizi ilgilendiriyor. Nar Buluşmaları ile birlikte içinde bulunduğumuz projede iyiliği çoğaltacak adımları hep beraber atmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"Çocuklar varsa biz de varız"



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin de toplantıda yaptığı konuşmada hükümetin sosyal politikalar konusundaki başarılarına dikkat çekti. Gönüllü faaliyetlerin toplumsal açıdan önemine de değinen Şahin, "Sivil toplum kuruluşlarımızın varlığı geleceğe dair ümitlerimizi artırarak bizleri mutlu ve memnun etmektedir" dedi.



"Mesleğim Var Geleceğim Var" projesinin ATO'nun yaptığı onlarca faaliyet arasında en değerlilerinden biri olduğunu kaydeden Şahin, RTÜK olarak içinde çocukların yer aldığı projelere destek verebileceklerini ifade etti. Şahin, "Ufak dokunuşlarla büyük sonuçlar alabileceğimiz bu projede biz de RTÜK olarak çocuklar olduğu için varız. Onlar bizi bıraksa da biz onları bırakmayacağız" dedi.



"Devlet korumasındaki çocuklarımızın bu projelere çok ihtiyacı var"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı ise çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirterek, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Toplumda beraberce yaşayacağız, eksiklerimiz varsa beraberce tolere edeceğiz. Devlet korumasındaki çocuklarımızın bu projelere çok ihtiyacı var. Toplumun oluşturduğu sorunları yine toplum olarak beraber çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"İyilik için çalışıyoruz"



Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği Başkanı Hülya Öğüt, konuşmasında "Mesleğim Var Geleceğim Var" projesi kapsamında ATO ile birlikte sürdürdükleri çalışmalardan bahsetti. Öğüt, "Türkiye'nin gençlerinin düşünen, üreten, bilgi sahibi ve bilgiyi yorumlayabilen bireyler olması için çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.



Proje kapsamında eğitim alan gençlerin iş yaşamına adaptasyonda zorluk çektiğini de anlatan Öğüt, gençlerin sosyal hayata ve iş yaşamına adapte olmalarını sağlayacak daha uzun süreli bir proje hazırlığı içinde olduklarını bildirdi. Projelerde birlikte çalıştıkları kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Öğüt, "İyilik için çalışıyoruz birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.



Toplantıya, ATO Meclis Üyesi Musa Beşparmak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA