‘Mesleğim Geleceğim’ projesinde tecrübeler konuştu
Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.
Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com
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