‘Mesleğim Geleceğim’ projesinde tecrübeler konuştu

Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.

‘Mesleğim Geleceğim’ projesinde tecrübeler konuştu

Chassis Brakes International, "Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!" sloganıyla başlattığı ve kamuoyunda da geniş yankı bulan 'Mesleğim Geleceğim' projesi ile ilgili etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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