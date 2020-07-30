Mesleği babasından öğrenen Kani usta, 62 yıldır makası elinden bırakmadı
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Mesleği babasından öğrenen Kani usta, 62 yıldır makası elinden bırakmadı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 76 yaşındaki Kani Başkaya, babasından öğrendiği terziliği 62 yıldır sürdürüyor.

Mesleği babasından öğrenen Kani usta, 62 yıldır makası elinden bırakmadı
30.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:42

Amasya'nın Suluova ilçesinde 76 yaşındaki Kani Başkaya, babasından öğrendiği terziliği 62 yıldır sürdürüyor.

Mesleğe 14 yaşında ilçenin ilk terzisi babasının yanında çırak olarak başlayan Başkaya, askerliğini yaptıktan sonra dükkanını açtı.

Baba mesleğini 62 yıldır sürdüren Başkaya, sağlığı elverdiğince iş yerini açık tutmaya devam etmeyi planlıyor.

Başkaya, AA muhabirine, ailesinde terziliği babasının dışında kendisinin yaptığını, kısa süre başka işlerde çalışsa da dönüp dolaşıp çok sevdiği mesleğinde kendini bulduğunu söyledi.

Babasının terziliğe 1942 yılında başladığını belirten Başkaya, "Ben de mesleğe babamın yanında çırak olarak adım attım. Elim çok pratikti. En zor biçki, dikiş, kıyafeti, kendi tasarımımı da katarak zorlanmadan yaptım. Bir gördüğüm dikiş modelini çabucak kavrardım." dedi.

"Sanatkar olmak için kabiliyetin olacak"

Bölgede "ünlülerin terzisi" olarak tanındığını dile getiren Başkaya, "Pek çok belediye başkanına, milletvekiline, iş adamına elbise diktim. Amasya, Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul'dan çok sipariş geldi. Ustalığımı duyanlar Almanya'dan gelirdi, onlara iş yapardım." ifadelerini kullandı.

Başkaya, aranan bir terzi olduğunu anlatarak, "Bu çevrede 'Terzi Kani' dedin mi Samsun'a kadar bilirler. 4-5 kalfamız, çırağımız vardı. Ben siparişleri dikerdim, kalfa ve çıraklar da ufak tefek işleri yapardı ama artık eski işler de çırak da yok. Bu işler kabiliyet meselesi. Sanatkar olmak için bir şeyler yapabilme kabiliyetin olacak." diye konuştu.

Hazır giyimin yaygın olmadığı yıllarda Suluova gibi küçük yerleşim yerlerinde konfeksiyon ürünlerinin az ve pahalı olduğunu vurgulayan Başkaya, bu nedenle terzilerin daha çok rağbet gördüğünü söyledi.

Bugün ise terziliğin bitmek üzere olduğuna işaret eden Başkaya, çok sevdiği mesleğini gücü yettiği kadar sürdüreceğini kaydetti.

Müşterilerden Rüstem Kara ise Başkaya'yı uzun yıllardır tanıdığını belirterek, "İstediğin modeli yapabilen, her yönüyle dört dörtlük bir ustadır. İşini özenerek yapar. Kani usta, gerek kişiliği, gerek sanatı, gerek ahlaki yönüyle Suluova'da sevilen bir esnaftır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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