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Mesleğe Yeni Başlayan Mali Müşavirler, Ruhsatlarını Aldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Mesleğe Yeni Başlayan Mali Müşavirler, Ruhsatlarını Aldı

Batman-Siirt Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Bölge Odası tarafından Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğine yeni başlayan mali müşavirlere ruhsatları törenle verildi.

BATMAN (Habermetre) - Batman- Siirt Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Bölge Odası tarafından Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğine yeni başlayan mali müşavirlere ruhsatları törenle verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen törene; Valimiz Hulusi ŞAHİN, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, Defterdar Ali Osman BİLGİLİ, SGK İl Müdürü Alaettin ÖKTEN, Ticaret Odası Başkanı Abdulkadir DEMİR, Batman-Siirt Eczacılar Odası Başkanı Adnan BAYHAN, çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı.

Törende Valimiz Hulusi ŞAHİN ve Batman-Siirt SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin BAŞARAN birer konuşma yaptı.

Şehrin kalkınması ve gelişmesinde meslek odalarının büyük katkısı olduğunu ifade eden Valimiz, "Kentin sorunlarını çözmede beraber hareket edilmesi gerekiyor. Bu konuda oda ve STK'larımızın hepsinin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Yönetişim dediğimiz yeni kamu yönetimi anlayışında; yukarıdan-aşağıya ve soldan-sağa bir denetim mekanizması ve destek paydaş siteminin oturtulması lazım. Bu konuda da tüm STK'lara başta da kamu kurum niteliğindeki meslek odalarına büyük görevler düşüyor. Bu hususta Batman'da mali müşavirler odası diğer meslek odaları gibi her konuda bizimle hareket ediyor. Mali müşavirlerin odası sadece mali müşavirlerin meselelerine bakmaz, şehrini büyütmesi gerekiyor. Şehrin sorunlarıyla hemhal olması gerekir ki, o şehirde yaşayan mensuplarını da gözetebilsin. Hedefimiz şehrimizi büyütmek, insanımızı daha zengin hale getirmek. Eğer biz Batman'ı büyütüp, Batmanlıları daha da zenginleştirebilirsek, ülkemize katkısı gün geçtikçe artacaktır. Bu duygularla çalışıyoruz. Bu şekilde memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra tören, mesleğe yeni başlayan mali müşavirlere ruhsatlarının verilmesiyle sona erdi.

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