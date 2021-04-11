Mesleğe yeni başlayan komiser yardımcısı, polis babası ile aynı şehirde görev yapmanın gururunu yaşıyor
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Mesleğe yeni başlayan komiser yardımcısı, polis babası ile aynı şehirde görev yapmanın gururunu yaşıyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Mesleğe yeni başlayan komiser yardımcısı, polis babası ile aynı şehirde görev yapmanın gururunu yaşıyor

Mesleğe yeni başlayan komiser yardımcısı Melih Çetin ve 52 yaşındaki polis memuru babası Avni Çetin birlikte aynı kentte görev yapmanın gururunu yaşıyor.

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Mesleğe yeni başlayan komiser yardımcısı Melih Çetin ve 52 yaşındaki polis memuru babası Avni Çetin birlikte aynı kentte görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Babası gibi polis olan Melih Çetin, AA muhabirine, Ankara Üniversitesinden mezun olduktan sonra küçüklükten beri hayali olan polislik mesleğini tercih ettiğini söyledi.

Babasının mesleki deneyimlerinin kendisine ışık tutacağını belirten Çetin, "Kendisi mesleki açıdan bizden daha deneyimli. Bu bayrağı babamdan teslim almak benim için gurur verici. Ailemle aynı evde yaşıyoruz. Hedefim meslek hayatında başarılı olabilmek. Babamla çalışmak ayrı bir gurur." dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Avni Çetin ise devlet terbiyesiyle büyüdüklerini ve oğlunun da kendisi gibi polislik mesleğini seçtiğini söyledi.

Polis teşkilatına 28 yıldır hizmet ettiğini anlatan Çetin, "Oğlum komiser yardımcısı oldu. Bu yıl ilk ataması Eskişehir oldu. Oğlumu gördüğüm zaman sanki mesleğe yeni başlıyor gibiyim. Devletimize ve halkımıza hizmet etmek için varız. Benden sonra oğlumun bu mesleği sürdürmesi beni hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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